Saúde amplia atendimento com aquisição de oito novas cadeiras odontológicas

O prefeito Pedro Ishi anunciou nesta terça-feira (17/03) a aquisição de oito novas cadeiras odontológicas para reforçar o atendimento nas unidades de saúde. O investimento de R$ 158,4 mil, oriundos de recursos municipais, representa mais um avanço na estrutura da rede pública, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo mais conforto tanto para pacientes quanto para profissionais.

Cinco das oito cadeiras já têm destino definido: dois dos equipamentos serão instalados na Unidade Básica de Saúde (UBS) Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis; um na UBS Doutor Isack Oguime, no Parque Maria Helena; um na UBS Stelina Maria Barbosa, no Miguel Badra Alto; e um na UBS Parque do Colégio, que será inaugurada ainda neste ano; outros dois serão direcionados ao Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), que gerencia as Unidades de Saúde da Família (USFs). O local onde será instalada a oitava cadeira ainda está sendo definido pela pasta.

Os novos equipamentos foram apresentados pelo prefeito ao lado do secretário municipal de Saúde, William Harada; e da diretora de Atenção à Saúde, Alcione Sena, e chegam para fortalecer um serviço que já apresenta números expressivos. No último ano foram realizadas mais de 55 mil consultas odontológicas na rede municipal.

De acordo com o secretário, a iniciativa faz parte de um planejamento contínuo para qualificar os serviços oferecidos. “A aquisição dessas cadeiras odontológicas representa um avanço importante na nossa rede. Estamos investindo em estrutura para garantir mais eficiência, conforto e dignidade no atendimento à população, além de proporcionar melhores condições de trabalho para nossas equipes”, afirmou Harada.

O prefeito também destacou o impacto positivo do investimento e ressaltou o compromisso da gestão com a saúde pública. “Estamos trabalhando com seriedade e planejamento para ampliar cada vez mais o acesso e a qualidade dos serviços. Esses equipamentos vêm para fortalecer um atendimento que já faz a diferença na vida de milhares de pessoas. Nosso objetivo é seguir cuidando das pessoas e construindo uma cidade cada vez melhor”, declarou Pedro Ishi.