sábado 08 de novembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 07/11/2025
Saúde amplia atendimentos da Carreta Rosa da Mamografia até quarta-feira

Serviço itinerante segue na Paróquia São Francisco de Assis, em Palmeiras, até o dia 12 de novembro, entre 8 e 17 horas, com foco na prevenção ao câncer de mama

07 novembro 2025 - 21h30Por da Reportagem Local
Saúde amplia atendimentos da Carreta Rosa da Mamografia até quarta-feira - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou nesta sexta-feira (07/11) a prorrogação dos atendimentos da Carreta Rosa da Mamografia no distrito de Palmeiras até quarta-feira (12/11). A estrutura, instalada na Paróquia São Francisco de Assis (rua Crispin Adelino Cardoso, 222 - Recanto Feliz), continuará oferecendo exames gratuitos de mamografia entre 8 e 17 horas. A decisão foi tomada após a grande procura de pessoas que têm aproveitado a oportunidade para realizar o exame de forma rápida e próxima de casa.

Desde o início dos atendimentos na região sul, em 30 de outubro, a carreta já contabilizou 378 exames realizados. A ação faz parte das iniciativas da campanha “Outubro Rosa”, que, em Suzano, foi organizada sob o tema “Suzano pela Saúde da Mulher”.

As mulheres com idades entre 40 e 74 anos podem comparecer livremente para a realização do exame, bastando apresentar documento de identidade, comprovante de endereço e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Pacientes fora dessa faixa etária também serão atendidas, desde que apresentem pedido médico.

A equipe da Secretaria de Saúde reforça algumas orientações para o dia do exame: é importante evitar o uso de cosméticos como desodorante, creme e talco, que podem interferir nas imagens. Além disso, recomenda-se realizar o procedimento entre o 5º e o 10º dia após o início da última menstruação. Caso a paciente tenha feito recentemente um exame de contraste venoso, é necessário aguardar pelo menos 48 horas. Gestantes e lactantes, por sua vez, devem procurar orientação médica antes da realização da mamografia.

A Carreta Rosa é um serviço itinerante que tem como objetivo facilitar o acesso das mulheres ao exame de mamografia, fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Antes de chegar a Palmeiras, a estrutura passou pelo Largo da Feira, no centro, onde foram realizados 355 exames entre 8 e 17 de outubro, e a Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, no bairro Cidade Boa Vista, que registrou 521 atendimentos entre 18 e 29 de outubro.

Ao todo, as ações do “Outubro Rosa” em Suzano ultrapassaram 1,2 mil atendimentos, incluindo exames, consultas e orientações sobre saúde da mulher. Destaque também para o “Dia Rosa”, realizado em 24 de outubro na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, no Parque Santa Rosa, que ofereceu papanicolau, mamografias, ultrassonografias, atendimentos jurídicos e outras atividades voltadas ao bem-estar feminino.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, a prorrogação dos atendimentos em Palmeiras visa garantir que mais moradoras possam ser beneficiadas. “A procura foi muito expressiva desde o primeiro dia. A ampliação do prazo é uma forma de atender todas as mulheres que ainda não conseguiram realizar o exame e reforçar nossa política de cuidado integral com a saúde feminina”, destacou.

Ferreira também ressaltou a importância do diagnóstico precoce. “A mamografia é uma ferramenta essencial na detecção do câncer de mama em estágios iniciais, o que aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento. Nosso objetivo é facilitar o acesso a esse exame e conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde de forma preventiva”, completou.

