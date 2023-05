Saúde amplia vacinação contra a gripe para a partir de seis meses

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento original com foto, comprovante de residência de Suzano e caderneta de vacinação. O objetivo da administração municipal em disponibilizar a vacina para praticamente toda a população é ampliar a cobertura vacinal no município, especialmente em relação aos grupos prioritários, cuja meta é contemplar mais de 90 mil pessoas, o que representaria aproximadamente 90% dos 104.187 moradores que integram o público-alvo. Até agora, foram aplicadas 31.692 doses.

Fazem parte do grupo prioritário: crianças de seis meses a seis anos; pessoas com 60 anos ou mais; público com deficiência permanente; trabalhadores da saúde; gestantes e puérperas; portadores de doenças crônicas; professores de ensino básico e superior; povos indígenas e de comunidades tradicionais quilombolas; profissionais das forças de segurança, salvamento e das Forças Armadas; caminhoneiros; transportadores coletivos rodoviários; portuários; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

Para incentivar os munícipes que têm dificuldades de comparecer aos postos de saúde nos dias úteis, foi organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, no sábado do dia 15 de abril, o Dia D de vacinação contra a gripe, quando 3.011 doses foram aplicadas. A ação ocorreu em 18 unidades fixas e em postos volantes instalados especialmente para a mobilização especial.

O coordenador de Vigilância Epidemiológica do município, José Landim, falou sobre a necessidade de ampliar a cobertura vacinal com o imunizante contra o vírus Influenza. “As temperaturas mais baixas podem aumentar o número de casos de gripe. Por isso, temos que estar atentos, principalmente em relação à população mais vulnerável, que se enquadra nos grupos prioritários. Mas é importante que toda a população esteja protegida para que haja menor circulação do vírus”, explica Landim.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, reforçou a necessidade do comparecimento aos postos para receber o imunizante. “Vimos com o exemplo da vacina contra a Covid-19 o impacto positivo de uma vacinação em massa. É fundamental que todos se conscientizem sobre a importância do papel de cada um nessa campanha. Nossas equipes estão preparadas para receber os munícipes nos quatro cantos da cidade, para garantir nosso objetivo de vacinar uma grande quantidade de pessoas, de todos os públicos, para resguardar nossa população dos males da gripe”, ressaltou Ishi.

A Prefeitura de Suzano ampliou a campanha de vacinação contra o vírus causador da gripe, o Influenza, para toda a população a partir dos seis meses de idade. A imunização, que começou no dia 10 de abril para grupos prioritários, deverá ser realizada até o fim do mês de maio nos 24 postos de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 16 horas. A lista completa das 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das 12 Unidades de Saúde da Família (USFs) está acessível no site suzano.sp.gov.br/web/saude/unidades-basicas-de-saude/lista-de-enderecos.