Saúde aplica 2.612 doses de vacina contra a gripe durante mutirão

A Secretaria Municipal de Saúde aplicou 2.612 doses de vacina contra a gripe durante mutirão no Suzano Shopping, no bairro Parque Suzano, no último fim de semana (24 e 25/05). O trabalho garantiu a imunização em 102 crianças de seis meses a 5 anos; em 2.342 moradores com idade compreendida entre de 6 e 59 anos; e 168 em idosos de 60 anos ou mais.

No primeiro dia de ação, realizada no sábado, entre 10 e 19 horas, foram contempladas 48 crianças da faixa etária mais nova e 1.333 munícipes que estão no segmento que compreende crianças, jovens e adultos; além de 90 idosos. Já no dia seguinte de trabalho, entre 10 e 16 horas, foram aplicadas 54 doses no primeiro grupo, 1.009 no segundo e 78 doses no terceiro.

A iniciativa teve como objetivo reforçar a cobertura vacinal da população depois que a Prefeitura de Suzano promoveu a liberação da vacinação contra a gripe a todos com idade a partir de seis meses. A ampliação do público-alvo foi autorizada na terça-feira da última semana (20/05), conforme determinação do Ministério da Saúde, e já contemplou 7.708 munícipes que procuraram as Unidades Básica de Saúde (UBSs) e as Unidades de Saúde da Família (USFs).

Neste primeiro momento, 41 mil doses estão sendo disponibilizadas para a vacinação, que foram distribuídas em todos os 24 postos de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com exceção da UBS Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II, que funciona também no sábado, com horário estendido, das 8 às 18 horas. Os endereços e os telefones de todas as unidades podem ser visualizados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS. Para se imunizar, é necessário documento com foto, comprovante de endereço e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A atenção com a proteção da população contra o vírus Influenza, especialmente diante do aumento dos casos de síndromes gripais, já havia proporcionado uma mobilização especial no fim de semana retrasado (17 e 18/05), no Supermercado Shibata, também no Parque Suzano, quando foram imunizados 1.410 munícipes. No primeiro dia, 860 pessoas foram vacinadas com 567 doses aplicadas em adultos, 186 em idosos e 107 em crianças. Já no segundo, foram aplicadas 550 doses, sendo 283 em adultos, 198 em idosos e 69 em crianças.

Na oportunidade, foram contemplados diversos grupos prioritários, como crianças de seis meses a menores de 6 anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, profissionais da Saúde e professores, além de trabalhadores de áreas estratégicas, como segurança pública, transporte, serviços postais e setor portuário.

O resultado reafirma a importância de iniciativas descentralizadas e em locais de grande circulação para ampliar a cobertura vacinal e alcançar públicos que têm dificuldade para comparecer às unidades de saúde durante a semana. Em 2025, contando as ações especiais e o trabalho de rotina, já houve a aplicação de 38.632 doses de vacina contra a gripe.

De acordo com o secretário Diego Ferreira, o imunizante é fundamental para garantir a proteção da população contra a gripe. “Temos reforçado as ações para garantir que as pessoas que não conseguem comparecer aos postos nos dias úteis possam atualizar sua carteira de vacinação no final de semana. A ampliação do público-alvo também contribui com o objetivo de proporcionar a um número maior de munícipes a oferta das vacinas”, afirmou o titular da pasta.