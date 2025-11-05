Saúde aplica 4,2 mil doses desde 2024 com vacinação casa a casa e nas escolas

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou o balanço das ações destinadas à ampliação da cobertura vacinal em Suzano entre janeiro de 2024 e outubro de 2025, durante audiência pública organizada pela Câmara, na última terça-feira (04/11). Na oportunidade, foi destacado que houve aplicação de 3.778 doses nas escolas e 485 durante a vacinação casa a casa, totalizando 4.263 imunizantes.

As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Diego Ferreira, e pelo coordenador de Vigilância Epidemiológica, José Landim. A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão de Saúde, Rogério Castilho; e também contou com as presenças do presidente da Casa de Leis, Artur Takayama; e dos vereadores José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Jaime Siunte; Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; e Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde.

Conforme foi demonstrado aos parlamentares, o trabalho voltado às unidades educacionais garantiu 1.177 doses de HPV, 844 de meningite ACWY, 177 de dengue, 119 de febre amarela, três de tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), 158 de antitetânica e 1,3 mil da gripe (Influenza). Esta última foi direcionada aos profissionais, incluindo professores e demais colaboradores.

Na audiência, os gestores explicaram ainda que as ações de reforço da cobertura vacinal também contaram com notificações por não aplicação das vacinas nas escolas e nas residências, o que motivou posterior comparecimento de 635 munícipes às unidades de saúde.

Depois de apontar os dados sobre esse trabalho específico, foi compartilhado com os vereadores os números relativos à vacinação contra a dengue no período, voltado ao público-alvo, que são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Como foi apresentado, 16.198 moradores receberam a primeira dose desta vacina, o que representa 76,16% do total de munícipes com essa faixa etária na cidade. Outros 9.874 receberam também a segunda dose, que representa 46,43% do total.

Por fim, houve menção ao balanço da campanha de multivacinação, realizada entre os dias 6 e 31 de outubro deste ano. O trabalho garantiu a aplicação de 11.297 doses nos 24 postos da Atenção Básica, sendo que 6.094 doses foram administradas em crianças com até dois anos de idade, a faixa etária mais vulnerável a doenças.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou a atuação das equipes para reforçar a cobertura vacinal dentro e fora das unidades da rede municipal. “Temos buscado aplicar as doses necessárias não só nos postos como também nas escolas e nas próprias residências. Nosso trabalho é manter a população vacinada e bem informada quanto a necessidade de garantir essa prevenção, que é o melhor remédio contra qualquer doença”, ressaltou.

O titular da pasta lembrou que a população precisa se conscientizar sobre a importância de comparecer aos postos. “A cobertura vacinal tem diminuído nos últimos cinco anos porque as pessoas estão procurando menos as unidades, o que não pode acontecer. Isso tem aumentado a quantidade de mortes que podem ser evitáveis por conta da oferta de imunizantes”, declarou Ferreira.