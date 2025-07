Saúde aplica 'dose zero' contra o sarampo para crianças de 6 a 11 meses

A Secretaria de Saúde de Suzano está reforçando a prevenção contra o sarampo ao disponibilizar, nas 24 unidades da Atenção Primária, a chamada “dose zero” para crianças de seis a 11 meses de idade. A medida atende a uma determinação do Ministério da Saúde, que indicou a aplicação da vacina em algumas localidades do Brasil, como a Região Metropolitana de São Paulo, em função do aumento de casos da enfermidade em países das Américas do Sul, Central e do Norte.

Neste sentido, os pais e responsáveis devem se atentar à antecipação da prevenção contra o sarampo nas crianças, já que o imunizante de rotina é aplicado quando são completados 12 e 15 meses. Essa “dose zero” oferece uma proteção precoce e temporária, reduzindo o risco de formas graves da doença e a transmissão comunitária, sem prejuízo às demais doses, que também devem continuar sendo recebidas.

Portanto, todos que forem viajar de férias para algum dos países da região citada e que tenham crianças com a referida idade podem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou a Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima, entre segunda e sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 16 horas. Os endereços e contatos podem ser visualizados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

Neste primeiro semestre, já foram confirmados casos na Argentina, Belize, Bolívia, Canadá, México, Estados Unidos e Brasil, com aumento significativo em relação ao mesmo período do ano passado. Este cenário evidencia, conforme recomendação do Ministério da Saúde, a necessidade de reforçar as estratégias de vacinação e vigilância epidemiológica para prevenir a disseminação do sarampo.

Para garantir a proteção, além das medidas de controle já estabelecidas, foi recomendada a “dose zero” em contextos de risco aumentado de exposição ao vírus. Trata-se de uma medida preventiva, recomendada em situações de risco iminente de reintrodução do sarampo no país, sendo tanto para a intensificação vacinal em áreas vulneráveis quanto como estratégia de bloqueio diante de contatos com casos suspeitos ou confirmados.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou que a dose garantirá a proteção necessária para as crianças. “É muito importante que os pais se atentem a essa recomendação e levem seus filhos para se vacinar nos postos. Essa dose reforçará a prevenção contra a doença, sendo um complemento às doses de rotina, que são aplicadas aos 12 e aos 15 meses de idade”, frisou o titular da pasta.