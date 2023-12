Saúde apresenta 28 profissionais do programa 'Mais Médicos'

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, acompanharam nesta segunda-feira (11/12) a apresentação de 28 novos médicos que passam a integrar, a partir desta quarta-feira (13/12), a rede de atendimento em Suzano. O evento ocorreu no Edifício Columbia, no centro da cidade. Os profissionais chegaram de várias partes do Brasil por meio do programa "Mais Médicos", do governo federal. Eles vão atuar nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Saúde da Família (USFs) já existentes e que também serão entregues durante a gestão.

Todos são médicos generalistas com formação no exterior e farão atendimentos a homens, mulheres e crianças que utilizam o serviço municipal de saúde nos quatro cantos de Suzano. Eles terão contrato com duração de quatro anos e atuarão com carga de 36 horas semanais. Com a chegada dos profissionais, a Secretaria de Saúde ganha quatro novas equipes que terão capacidade para atender mais 3,5 mil pacientes no mês.

Também prestigiaram a apresentação a diretora de Atenção à Saúde, Flávia Verdugo; a coordenadora de Atenção à Saúde, Tatiane Espírito Santo; a diretora da Rede de Urgência e Emergência, Cintia Steffens Watanabe; o diretor-médico da secretaria, Diego Ferreira; o coordenador-médico da pasta, Carlos Foganholli; a diretora jurídica da Saúde, Tânia Mara Porfirio; e a coordenadora em Educação Permanente de Saúde e Política de Integração Ensino-Serviço, Sandra Cardoso.

O secretário de Saúde, Pedro Ishi, agradeceu pela escolha dos médicos e citou os avanços que o município teve nesta área durante a gestão. “Os novos médicos estão em boas mãos. Pegamos uma saúde bem debilitada em 2017 e chegamos hoje a um cenário que ainda não é o que a gente quer, mas que avançou muito. Temos 24 unidades, Caps, Laboratório Municipal, então eles vão ter uma boa retaguarda e uma rede bem fortalecida. A cidade tem várias características diferentes e eles vão gostar muito. Esperamos que seja um trabalho de muito sucesso”, comentou.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a parceria com o governo federal para conquistar mais médicos para a cidade, detalhou as características do município aos profissionais e se colocou à disposição. “Nós intensificamos a conversa com o governo federal para fortalecer ainda mais a nossa rede. Entregamos o Hospital Regional do Alto Tietê, que, na totalidade, vai ter cerca de 200 leitos, trabalhamos para evitar o leilão da Santa Casa e vamos entregar um novo hospital em breve. Eles vão estar nos quatro cantos da cidade, vão ver a zona sul, que tem muitos sítios e chácara, e a região norte, que é muito densa. A gente precisa da ajuda e do sucesso de todos, então podem me procurar no Gabinete se precisarem. Que sejam muito felizes aqui. Os novos médicos são preciosos para nossa cidade”, enalteceu o chefe do Executivo.