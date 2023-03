Saúde apresenta pacote de reformas e inaugurações

Na ocasião, Ashiuchi anunciou um estudo em curso para criação de uma UPA no distrito de Palmeiras. O equipamento visa oferecer atendimento geral e emergencial de 24 horas à população na região, evitando que os moradores desta área precisem de grandes deslocamentos ao centro para resolução de suas demandas médicas.

O chefe do Executivo suzanense ressaltou, também, que a partir do mês de maio, o Pronto Atendimento Municipal (PA) de Palmeiras, localizado na rua Mussi Jorge Antônio, 319, no bairro Jardim Amazonas, iniciará também a realização de procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade, algo possível graças aos trabalhos de revitalização que vêm sendo conduzidos na unidade.

Ashiuchi ainda atualizou sobre os avanços de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) planejadas na região do centro expandido de Suzano. A primeira, construída do zero, será localizada no bairro Parque do Colégio, nas imediações do bairro Cidade Edson, visando atender cerca de 10 mil pessoas e desafogar o fluxo da região. A construção deve ser instalada na rua Inácio Garcia, com início das obras programadas para maio e estimativa de conclusão dentro de um ano. Serão investidos R$ 1.050.591,96 por meio de recursos do governo do Estado.

Por sua vez, a segunda trata-se da reforma da UBS Maria de Lourdes Cardoso Mathias, do bairro Jardim Vitória, localizada na rua Leonardo Pinto Mendonça, que está em fase de instalação de mobília e equipamentos. A entrega final está prevista para as primeiras semanas de junho. O investimento para a reforma é de R$ R$ 653.034,07, por meio de recursos da União e da Prefeitura de Suzano.

Outros equipamentos do gênero que serão readequados em breve são as unidades básicas dos bairros Jardim Ikeda e Jardim Alterópolis. A primeira está em fase de planejamento, enquanto para a segunda, a expectativa é de iniciar os trabalhos nas próximas semanas, visando o melhor atendimento dos munícipes.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, anunciaram um pacote de novidades para Suzano durante a cerimônia de inauguração da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas André de Abreu do bairro Jardim Revista na manhã de sábado (18). Entre importantes avanços para a saúde municipal, um dos destaques está na região sul, que passará por uma importante reestruturação com novos prédios públicos e serviços nos próximos meses.