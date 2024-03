Saúde apresenta palestras sobre dengue para estudantes do Senai

A Secretaria Municipal de Saúde, a convite da escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Suzano, participou nesta terça-feira (05/03) de um evento especial com palestras em alusão ao Dia D de Combate à Dengue da instituição. Ao todo, cerca de 400 estudantes estiveram presentes pela manhã e à tarde.

A ação ocorre em 92 unidades do Senai em São Paulo, com o objetivo de conscientizar e orientar os alunos sobre os riscos da doença, como se prevenir, identificar os sintomas e como agir caso ocorra uma infecção, além de promover a adoção de medidas preventivas de combate aos focos do mosquito Aedes aegypti.

As palestras foram realizadas em dois grupos, com cerca de 200 participantes cada, uma às 10 e outra às 14 horas, e contaram com as participações do secretário municipal de Saúde, Diego Alves Ferreira; da coordenadora de Controle de Zoonoses, Priscila Arap; do vereador Pedro Ishi; do diretor técnico do Senai no Alto Tietê, Willian Batista; e do coordenador técnico do Senai Suzano, Wilker Iassia Dias dos Santos. As atividades ocorreram na sede da instituição, que fica na Cidade Edson.

Segundo Priscila Arap, a iniciativa do Senai é de grande importância para conscientizar cada vez mais a população. "Em um mundo onde o conhecimento é a melhor arma contra as doenças, palestras como esta são essenciais para o cotidiano dos estudantes e das comunidades onde vivem”, ressaltou.

O secretário de Saúde agradeceu a oportunidade e elogiou a ação da instituição. “Agradeço ao Senai pelo convite e pela iniciativa de promover a conscientização sobre a dengue. Sua dedicação em capacitar e proteger a população é um exemplo de compromisso com o bem-estar e a segurança de todos”, destacou Diego Ferreira.