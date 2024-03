Saúde bate recorde em 2023 com mais de 7 milhões de procedimentos realizados

A Secretaria Municipal de Saúde alcançou no ano passado o recorde de serviços prestados à população desde 2016, registrando 7.034.398 de procedimentos realizados. O detalhamento dos números foi apresentado pelo novo titular da pasta, Diego Ferreira, durante audiência pública organizada pela Câmara de Suzano nesta quinta-feira (29/02), na sede do Legislativo. A atividade foi conduzida pelo presidente da Casa de Leis, Joaquim Rosa, e teve como objetivo a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2023.

Marcaram presença na apresentação os vereadores Artur Takayama; Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; Jaime Siunte; Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; Gerice Rego Lione; e Antônio Rafael Morgado, o Toninho Morgado. Por parte da Secretaria Municipal de Saúde participaram a diretora jurídica, Tânia Mara Porfírio; a diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin; a diretora da Rede de Urgência e Emergência (RUE), Cíntia Steffens Watanabe; a diretora de Administração e Obras, Margarida Mendes; o diretor de Atenção Especializada, André Moraes; a coordenadora de Regulação, Paula Froes; o coordenador da RUE, Matheus Miyake; a coordenadora de Controle de Zoonoses, Priscila Arap; o coordenador de Assistência Farmacêutica, Mauro Ferreira; e a assistente de Direção, Guiomar Novaes.

Conforme demonstrado pelo novo secretário, os dados referentes ao terceiro quadrimestre somaram 2.323.844 de procedimentos, abrangendo os serviços prestados nos diferentes segmentos que integram a pasta. Neste sentido, foram compartilhadas informações relacionadas à Atenção Básica, nos 24 postos da rede municipal - 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e 12 Unidades de Saúde da Família (USFs) -, assim como os números relativos à assistência ofertada pelo setor de Especialidades e ao atendimento nas instalações destinadas à Urgência/Emergência, incluindo a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano.

A Atenção Básica foi responsável por 29% dos serviços, com 675.038 procedimentos. As atividades envolveram 222.444 procedimentos individualizados; 158.726 visitas domiciliares e territoriais; 127.590 atendimentos individuais; 118.122 cadastros individuais; 23.575 pessoas vacinadas; 16.969 atendimentos odontológicos individuais; e 4.737 atividades coletivas.

A produção em Especialidades representou 28,9% do total de ações contabilizadas, com 671.159. Este número leva em conta os 620.955 procedimentos com finalidade diagnóstica; os 43.329 procedimentos clínicos; as 5.002 ações de promoção e prevenção em saúde; as 993 ações complementares de atenção à saúde; e os 798 procedimentos cirúrgicos.

Já a oferta de atendimentos nas instalações destinadas à Urgência e Emergência respondeu por 35,9% dos serviços realizados no período, com 834.843 procedimentos. Os dados consideraram os 704.866 procedimentos clínicos; os 115.169 procedimentos com finalidade diagnóstica; as 11.357 ações de promoção e prevenção em saúde; e os 3.451 procedimentos cirúrgicos. Com relação ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram registradas 3.084 ações pelas unidades de suporte básico e 297 pela de suporte avançado.

Os números do segmento hospitalar, relacionados à Santa Casa, representaram 6,1% do total, com 142.804 procedimentos. Aqueles de natureza ambulatorial somaram 71.315 procedimentos com finalidade diagnóstica; 69.188 procedimentos clínicos; 741 procedimentos cirúrgicos; e 88 ações de promoção e prevenção em saúde. Já aqueles relativos à Internação incluíram 805 procedimentos cirúrgicos e 667 procedimentos clínicos.

O setor de Regulação contabilizou, nos últimos quatro meses do ano, 50.072 procedimentos, incluindo 14.644 consultas e 35.428 exames; que foram reforçados pelo trabalho do Laboratório Municipal no período, com a realização de 492.375 exames em 36.815 pacientes. Em relação ao setor de Saúde Mental, foram proporcionados, nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), 3.026 atendimentos em Enfermagem; 2.597 atendimentos individuais multiprofissionais; acompanhamento de 1.369 pacientes em tratamento; 449 oficinas terapêuticas; e 163 visitas e atendimentos domiciliares. Neste segmento, ainda foram realizadas 3.610 consultas psiquiátricas e 8.233 atendimentos psicológicos individuais.

No que diz respeito à Vigilância Ambiental, houve 1.643 visitas a diferentes localidades para Avaliação de Densidade Larvária (ADL), com foco no combate à dengue. Em relação à Vigilância Sanitária, foram realizadas 342 visitas programadas e 42 originadas por denúncias, que resultaram em 83 autos de infração. Pela Vigilância Epidemiológica, houve aplicação de 47.757 vacinas de rotina, 5.676 na campanha contra a Influenza e outras 13.304 contra a Covid-19. Já o Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) promoveu 1.131 testes rápidos. Somente na campanha “Fique Sabendo”, ocorrida em dezembro, a equipe deste setor conseguiu atender 116 pessoas, realizando 232 testes rápidos.

Com os números apresentados, o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou a atuação de todos os colaboradores, que contribuíram para a marca expressiva de serviços prestados à população, não só no quadrimestre como durante o ano de 2023. “Os dados revelam o quanto a pasta tem sido atuante no atendimento à população, que garantiu um desempenho relevante em todos os segmentos e o recorde de procedimentos realizados desde 2016. Tive a satisfação de ser convidado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi para dar continuidade ao trabalho à frente da pasta e seguiremos sempre em busca do melhor para a cidade, preservando a saúde e a qualidade de vida dos munícipes”, ressaltou Ferreira.