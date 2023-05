Saúde bate recorde de vacinação casa a casa com 331 aplicações no fim de semana

A Secretaria de Saúde de Suzano, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica, registrou no último sábado (20/05) a imunização mais expressiva da campanha de busca ativa iniciada em 4 de março. O objetivo da iniciativa é aumentar a cobertura vacinal da população e, no evento casa em casa deste fim de semana promovido no bairro Jardim Imperador, foram administradas 331 doses em 218 pessoas, garantindo o número recorde na somatória de todas as visitas. No total, desde o início da ação, foram 1.207 aplicações em 908 moradores.

O serviço ocorre sempre aos sábados e visa oferecer vacinação contra doenças como o novo coronavírus (Covid-19), poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite, pneumonia e febre amarela, conferindo orientação e aplicações gratuitas de doses pendentes. O efetivo conta com 20 profissionais, além do apoio de um carro de som para divulgar a ação aos residentes das regiões visitadas. No próximo sábado (27/05), o penúltimo da campanha, que se encerra em 3 de junho, a ação ocorrerá novamente no Jardim Imperador.

No período já foram visitadas 2.965 residências dos bairros Jardim Monte Cristo, Jardim Margareth, Rio Abaixo, Caulim e Residencial Nova América com a verificação de 4.852 cadernetas de vacinação, além da aplicação dos imunizantes. O coordenador da Vigilância Epidemiológica, José Landim, ressaltou que os resultados mostram a adesão da população. “Tivemos uma grande participação da população, especialmente nesse último fim de semana”, avaliou Landim.