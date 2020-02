Saúde Bucal de Suzano é destaque no 38º Congresso Internacional de Odontologia

A Secretaria de Saúde de Suzano participou na última sexta-feira (31/01) do painel internacional “Observatório Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal”, no 38º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (Ciosp). Na oportunidade, o município apresentou o estudo “Rastreamento de Câncer de Boca”, realizado entre 2017 e 2019. O encontro ocorreu no Centro de Exposições Expo Center Norte, na capital paulista.

Apresentado pela professora-doutora Desirée Cavalcanti, funcionária da Coordenadoria de Saúde Bucal, o estudo em Suzano apresentou ações desenvolvidas com a rede de atenção básica e com agentes comunitários na conscientização e no atendimento à população nos bairros, assim como demais serviços, sendo um deles a “Caminhada de Prevenção ao Câncer Bucal”. Só em 2019, foram mais de 32 mil exames odontológicos realizados na cidade.

Segundo a coordenadora de Saúde Bucal, Marisa Sugaya, o projeto foi apresentado em um auditório com mais de 200 espectadores, onde também foi debatida a Pesquisa Municipal de Saúde Bucal de 2018, promovida junto ao Sistema Único de Saúde (SUS). Inclusive, a atuação do município no setor rendeu, no final de 2019, o reconhecimento do Conselho Federal de Odontologia (CFO) como a melhor cidade do Estado de São Paulo e uma das melhores do País no “Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal”.

“O trabalho aborda e interpreta todo o envolvimento do Poder Público na conscientização e prevenção à doença e consta no livro ‘SUS e Saúde Bucal no Brasil’. Tivemos um espaço considerável no congresso e posso afirmar que estamos nos tornando referência para o Estado”, finalizou Marisa.