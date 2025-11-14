Saúde capacita 47 médicos da Atenção Básica sobre insuficiência cardíaca na gestação

A Secretaria de Saúde de Suzano promoveu, na última quarta-feira (12/11), uma capacitação sobre insuficiência cardíaca na gestação para 47 médicos da Atenção Básica. A atividade realizada na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, no centro, contemplou clínicos gerais, generalistas e ginecologistas que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Unidades de Saúde da Família (USFs).

O encontro marcou o fim do ciclo anual de formações que abrangeram diferentes aspectos do atendimento relacionado à Cardiologia, iniciadas em em janeiro. O objetivo foi proporcionar orientações necessárias para que os profissionais possam prestar o suporte que a população precisa, incluindo os procedimentos a serem seguidos não só nos casos de pacientes que sofrem com problemas cardíacos como também para aqueles que necessitam de socorro imediato por conta de emergências.

Nas demais qualificações, que aconteceram nos meses de março, maio, julho, setembro e novembro, foram trabalhados casos clínicos associados à relação médico-paciente, à humanização no atendimento, aos anti-hipertensivos na Saúde Básica, à eletrocardiografia básica e às arritmias. As ações têm sido desenvolvidas por meio de uma parceria entre a Diretoria de Atenção à Saúde e a Rede de Urgência e Emergência (RUE), com apoio da Educação Permanente em Saúde.

Paralelamente à capacitação presencial em Cardiologia, foram implantadas outras funcionalidades educativas, como “lives” de discussão de casos clínicos, tira-dúvidas e disponibilização de videoaulas em plataforma educativa, que garantiu a continuidade do processo educativo. A metodologia de ensino ainda contemplou exposição dialogada, discussão de casos e prática supervisionada.

O trabalho também contou com a colaboração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), conforme ocorreu no encontro de setembro, quando foram reforçadas, juntas as equipes assistenciais, as técnicas que possibilitam o atendimento para situações de crise, em que há necessidade de procedimentos específicos, com utilização dos materiais e equipamentos que asseguram o bem-estar do paciente.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou que a qualificação é fundamental para alinhar métodos e procedimentos em toda a rede municipal. “Buscamos garantir o suporte adequado para a população em todas as unidades de saúde da cidade. Os casos de insuficiência cardíaca, assim como todos os outros, merecem cuidados especiais porque as decisões precisam ser tomadas de maneira ágil. Por isso, mantemos nossos profissionais preparados para acolher os munícipes”, ressaltou o titular da pasta.