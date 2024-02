Saúde capacita agentes sobre nova tecnologia de combate à dengue

A Secretaria de Saúde de Suzano promoveu na manhã desta quinta-feira (01/02) uma capacitação para 60 agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Controle de Endemias (ACE) para falar sobre a tecnologia que será utilizada pela administração municipal no combate à dengue por meio do projeto “Aedes do Bem”, que prevê a redução da quantidade de fêmeas do Aedes aegypti a partir da utilização de mosquitos machos modificados geneticamente.

A atividade ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna e contou com a participação do titular da pasta, Pedro Ishi; do diretor médico, Diego Ferreira; e da coordenadora da Divisão do Controle de Zoonoses, Priscila Arap.

Os agentes contribuirão com os esclarecimentos junto à população sobre a implantação deste projeto, que prevê a colocação de caixas em 30 pontos estratégicos, a começar pelo Jardim Varan, na região norte. A partir desses locais, os insetos iniciarão uma procura pelas fêmeas para que, após o cruzamento, os machos possam herdar a característica autolimitante. As fêmeas, por sua vez, não conseguirão atingir a fase adulta e o resultado será a diminuição na quantidade de mosquitos que transmitem doenças, garantindo o controle populacional na região.

A coordenadora de Controle de Zoonoses, Priscila Arap, afirmou que o projeto se soma às outras ações utilizadas pela prefeitura para reforçar o combate à dengue. “A estratégia vem ao encontro do nosso trabalho de combate à fêmea, que transmite a doença, ao contrário do macho, que serve apenas para a cópula e formação dos ovos. Sem dúvidas, a iniciativa vai diminuir o número de transmissões, uma vez que reduz o número de mosquitos transmissores”, afirmou ela.

O secretário Pedro Ishi ressaltou a importância do trabalho dos agentes para compartilhar as informações com os munícipes. “É um projeto pioneiro que estamos trazendo para preservar a saúde dos moradores. Como toda novidade, é fundamental garantirmos que as mensagens corretas cheguem aos moradores e que o trabalho possa ser desenvolvido com a adesão da população para alcançar os resultados desejados. A dengue tem sido motivo de atenção em todo o Brasil e nossa cidade já tem se preparado para garantir as medidas efetivas para reduzir o número de transmissões da doença”, destacou Ishi.

Nebulização

Paralelamente à busca por ações inovadoras, a administração municipal está garantindo a circulação de carros de nebulização por bairros das regiões norte e central. O serviço conduzido pela Saúde tem o objetivo de minimizar o número de transmissões do mosquito.

A orientação da Divisão do Controle de Zoonoses é para que a população mantenha as portas e as janelas abertas no momento em que os carros estiverem passando na rua, para que a névoa do inseticida possa chegar ao interior das residências. Os veículos costumam circular entre 18 horas e 20h30. Na Vila Amorim, a ação começou nesta quinta-feira (01/02) e termina no sábado (03/02); já no Jardim Varan, o serviço teve início na segunda-feira (29/01) e se estendeu até quarta-feira (31/01).