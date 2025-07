Saúde capacita profissionais para ampliar acesso à profilaxia pós-exposição

A Secretaria de Saúde de Suzano realizou, na última quinta-feira (26/06), uma capacitação voltada a profissionais da Rede de Urgência e Emergência (RUE) sobre o atendimento em Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e para pessoas em situação de violência doméstica ou sexual. O objetivo foi atualizar as equipes sobre o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a PEP ao HIV, às hepatites virais e a outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), conforme as orientações mais recentes do Ministério da Saúde.

A formação ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna e reuniu cerca de 45 profissionais, entre médicos, enfermeiros e farmacêuticos. A PEP é uma medida de prevenção que consiste no uso de medicamentos antirretrovirais e outros cuidados para reduzir o risco de infecção após uma exposição potencial ao vírus HIV e a outras ISTs. No Brasil, o tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) desde 1999 e faz parte da estratégia de Prevenção Combinada, que busca ampliar as intervenções para conter a transmissão dessas doenças.

A capacitação destacou a importância do acolhimento imediato e do início rápido da PEP, preferencialmente nas primeiras duas horas e, no máximo, em até 72 horas após a exposição. Entre os cenários em que a profilaxia é recomendada estão os casos de violência sexual, acidentes com materiais biológicos e relações sexuais consentidas que representem risco de transmissão.

Além de atualizar os protocolos, o encontro reforçou a necessidade de descentralizar o atendimento, tornando a PEP mais acessível em diferentes unidades. Em Suzano, o atendimento será oferecido em pontos estratégicos da RUE, como o Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Pronto-Atendimento (PA) de Palmeiras. O processo inclui a capacitação de equipes de referência, que irão apoiar outros profissionais e organizar o cuidado integral às vítimas. Outro ponto relevante discutido foi a criação do Núcleo de Prevenção à Violência nos serviços de urgência e emergência.

De acordo com o secretário de Saúde, Diego Ferreira, a capacitação marca um avanço importante para o município. “A atualização dos profissionais é fundamental para garantir um atendimento qualificado, acolhedor e seguro às pessoas que passaram por situações de risco. Ao descentralizarmos o acesso à PEP, ampliamos as chances de prevenir infecções e salvar vidas. Nosso compromisso é oferecer um cuidado cada vez mais humanizado e eficiente para toda a população”, afirmou.