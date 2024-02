Saúde dá início ao projeto 'Aedes do Bem' no Jardim Varan

A Secretaria de Saúde de Suzano, por intermédio do Setor de Controle de Zoonoses, iniciou na última terça-feira (06/02) a implantação do projeto “Aedes do Bem”, realizado em parceria com a empresa Prime Soluções Ambientais, por meio da tecnologia Oxitec, no Jardim Varan. Estão sendo instaladas 90 caixas contendo ovos dos mosquitos machos autolimitantes, que não picam e não transmitem doenças, com o objetivo de diminuir a população de Aedes aegypti local por meio do cruzamento com as fêmeas, que são responsáveis pela transmissão da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Segundo o projeto, os “mosquitos machos do bem” iniciam uma procura pelas fêmeas presentes no ambiente e, deste cruzamento, apenas novos machos autolimitantes nascerão, as fêmeas não sobrevivem até a fase adulta. O resultado é a diminuição na quantidade de mosquitos que transmitem doenças e, consequentemente, o controle populacional na região tratada.

Os equipamentos foram instalados em 30 pontos diferentes do bairro, com três “Caixas do Bem” por ponto de liberação. Cada uma delas contém refis de ovos dos “Aedes do Bem”, que serão renovados a cada 28 dias.

Funcionários do Setor de Controle de Zoonoses e da Secretaria Municipal de Saúde serão mobilizados para realizar a manutenção e fiscalização das caixas. Elas foram instaladas em postes e em residências após a autorização formal de moradores a uma altura de até dois metros do chão.

Antes do início das atividades, 23 funcionários das Zoonoses, quatro da Secretaria de Saúde e a equipe da Prime se reuniram no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul, onde os responsáveis pela instalação, manutenção e fiscalização das caixas foram instruídos sobre a abordagem aos moradores e composição e manuseio dos equipamentos. De lá, todos iniciaram o trabalho de campo. Participaram da ação a coordenadora de Controle de Zoonoses, Priscila Arap; a enfermeira coordenadora, Juliana Sant’Ana; o diretor da Prime, Horacio Filho; e a supervisora de Operações da empresa, Milena Matos.

Breno Valente, diretor executivo da Prime Soluções Ambientais, destacou a relevância do projeto e seus benefícios para a comunidade. “Este projeto representa um avanço significativo em direção a uma solução eficaz e sustentável para o controle de mosquitos na região. Suzano demonstra liderança ao adotar uma abordagem inovadora, sustentável e altamente eficaz no controle deste vetor responsável pela transmissão de doenças como a dengue. Estamos entusiasmados e honrados em estabelecer essa parceria em conjunto com a prefeitura e a Oxitec. A Prime reafirma seu compromisso de contribuir para um ambiente mais saudável e seguro para os moradores de Suzano”.

A coordenadora de Controle de Zoonoses explicou que a ação na região norte foi muito produtiva e que os moradores abordados foram receptivos e aceitaram participar da ação. “Eles serão muito importantes no cuidado com essas caixas, evitando que sejam vandalizadas e recepcionando os técnicos que vão fazer a manutenção dos equipamentos. É muito importante que se diga que todos os mosquitos que serão liberados são machos e não picam nem transmitem doenças. Por isso o projeto é tão eficiente”, ressaltou Priscila.

O secretário de Saúde, Pedro Ishi, lembrou que os casos de dengue sofrem um aumento nesta época do ano em razão das chuvas e alertou para a necessidade dessa iniciativa, principalmente para a região norte, que é a mais populosa da cidade. “Temos uma densidade demográfica muito grande naquele local e, por isso, o projeto tende a impactar de forma positiva mais pessoas. É uma iniciativa que mostra que estamos combatendo o Aedes aegypti, já que essa época do ano é caracterizada por muitas chuvas e, consequentemente, há o aumento na quantidade de locais com água parada. É uma ação fundamental das nossas equipes e contamos com a colaboração de todos nos cuidados adotados contra a dengue”, afirmou Ishi.

O projeto

Viabilizado por meio de uma parceria da Prefeitura de Suzano com a empresa de biotecnologia avançada Oxitec, por intermédio da Prime Soluções Ambientais, o “Aedes do Bem” é mais um reforço para combater a proliferação do Aedes aegypti. Aliados a outras atividades, como nebulização e orientação à população, o método busca controlar a população do mosquito, neste caso especificamente as fêmeas, que são as que transmitem as doenças.