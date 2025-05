Saúde de Ferraz amplia a vacinação contra a Influenza para toda população nesta quarta-feira (21)

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos informou que, a partir desta quarta-feira, dia 21, a vacinação Contra a Influenza está liberada para toda a população nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Até então, somente a população alvo definida pelo Ministério da Saúde era contemplada, mas agora, a imunização será para todos atendendo a recomendação também do órgão.

Quem ainda não tomou a vacina poderá procurar as unidades de saúde e ser imunizado contra o vírus. Neste período de Outono, a recomendação é receber a dose necessária atualizada anualmente contra novas cepas do vírus que circula durante este período até a chegada do Inverno.

Recentemente, a Secretaria de Saúde realizou o Dia D, no último dia 14, com polos volantes no Calçadão da XV de Novembro, no centro; além de ações nos bairros no dia de sábado para intensificar a vacinação para trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades, população indígena; trabalhadores do sistema prisional, das forças de segurança, entre outros.

A partir de agora, basta comparecer a uma unidade e ser imunizado, com documentos com foto, carteira de vacinação e cartão do SUS. Se o paciente não tiver a caderneta é imunizado da mesma forma.

O objetivo, segundo o coordenador-adjunto da Vigilância Epidemiológica, Jean Carlos Brito da Silva, é ampliar a cobertura para toda a população, atendendo a orientação da Secretaria de Estado da Saúde.