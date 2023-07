Saúde de Suzano denuncia fake news sobre 'exames de vista' e entrega de óculos grátis

Os munícipes devem se atentar principalmente à forma com que são reproduzidos esses informes. O caráter publicitário verificado em posts de fontes como “Óculos do povo” e “Saúde visual”, com conteúdo do tipo “Exame grátis”, “Óculos + exame grátis” ou “Últimas vagas em Suzano” são falsas, assim como não há nenhum tipo de cadastro on-line oferecido pela administração municipal por meio de links não oficiais.

Em postagens como essas, ainda há indicações de serviços de oftalmologia sendo prestados em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), o que também não é verdade, já que esse serviço é prestado pelo Ambulatório de Especialidades Médicas Doutor Joracy Cruz, localizado na rua Regina Cabalau Mendonça, 33, esquina com a rua Kazuo Kajiwara, no Parque Santa Rosa.

Nas unidades da Atenção Básica são ofertadas consultas nas áreas de Clínica Médica, Pediatria, Psicologia, Psiquiatria e Ginecologia e os serviços relacionados à medicação, curativo, vacina, acolhimento, testes de gravidez, coronavírus (Covid-19), sífilis hepatite e papanicolau, além de pré-natal e aferição de pressão, entre outros. Os endereços e contatos, para esclarecimentos, podem ser visualizados pelo endereço virtual suzano.sp.gov.br/web/saude/unidades-basicas-de-saude/lista-de-enderecos/.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, ressaltou que a população deve ficar atenta aos elementos que indicam a falta de veracidade das informações na internet. “Nós temos que reforçar junto à população que é preciso ter cuidado com os falsos anúncios sobre serviços de saúde. Por conta de fake news, ocorre o deslocamento de pessoas para unidades que não prestam determinado serviço ou até mesmo cadastro em sites que não tem qualquer relação com a administração municipal. Os esclarecimentos são fundamentais para que se evitem desinformações”, afirmou Ishi.

