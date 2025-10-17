Saúde de Suzano promove série de capacitações para servidores

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu na última quarta, quinta e sexta-feira (15, 16 e 17/10) uma série de capacitações voltadas aos servidores da rede pública. As formações fazem parte das ações de Educação Permanente em Saúde, realizadas em parceria com a Coordenação da Atenção Básica, e têm como foco o aprimoramento do atendimento à população, garantindo mais qualidade, agilidade e segurança nos serviços prestados nas unidades municipais.

Entre os destaques está o ciclo de capacitações sobre o manejo clínico de problemas cardiológicos, voltado aos profissionais médicos do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade. A primeira etapa, realizada na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, reuniu 45 participantes da Atenção Básica e terá continuidade em novembro com o módulo II, aprofundando o tema da Insuficiência Cardíaca Digestiva.

Nesta semana, a pasta também contemplou duas novas turmas de formação, com 15 pessoas cada, para profissionais da Atenção Básica na base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma terceira aconteceu na própria sede da Secretaria de Saúde, reunindo 17 profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), do Serviço de Atendimento Especializado - Centro de Testagem e Acolhimento (SAE/CTA), da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (Emad), da Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, do Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz, e do programa “Consultório na Rua”.

O objetivo do ciclo é apoiar o manejo clínico dos principais problemas de saúde da população. A proposta busca garantir uma assistência integral, humanizada e em tempo oportuno, além de assegurar o acesso aos pontos de atenção à saúde, sempre que necessário, conforme os protocolos regulatórios da Secretaria de Saúde.

Além dessas ações, a pasta também promoveu, em setembro, a capacitação “Atendimento em Emergência em UBS/ESF”, que ocorreu nos dias 18 e 19 no Centro Universitário Piaget (UniPiaget), com a participação de 48 profissionais entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, com o foco do reconhecimento e o primeiro atendimento em situações de emergência, o acionamento correto do Samu e a utilização adequada de equipamentos, sempre priorizando a segurança do paciente e da equipe.

Durante os encontros, os servidores participaram de exposições dialogadas, discussões de casos e simulações práticas, abordando temas como suporte básico de vida, organização do ambiente, acionamento do Samu e avaliação primária XABCDE, que é um protocolo de atendimento de emergência que prioriza a identificação e o tratamento de lesões que ameaçam a vida em vítimas de trauma, seguindo uma ordem de prioridade.

Para o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, essas formações representam um passo essencial na valorização e fortalecimento da rede municipal. “A qualificação contínua dos nossos profissionais é fundamental para garantir um atendimento mais seguro, resolutivo e humanizado à população. Cada capacitação é uma oportunidade de aprimorar o trabalho em equipe e ampliar o conhecimento técnico de quem está na linha de frente dos nossos serviços”, destacou o secretário.