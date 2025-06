Saúde de Suzano recebe emenda de R$ 100 mil do deputado Caio França

Suzano recebeu nesta segunda-feira (16/06) uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil destinada ao fortalecimento da área da Saúde da cidade. A entrega simbólica ocorreu no gabinete do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, pelo assessor do deputado estadual Caio França, David Ramalho.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Pedro Ishi e do secretário municipal de Governo, Alex Santos.

“Essa emenda chega em boa hora e será muito bem aplicada para melhorar o atendimento à nossa população”, destacou o secretário Alex.

Já o prefeito Pedro Ishi agradeceu ao parlamentar em nome da gestão. “Reforçamos aqui nosso compromisso com parcerias que tragam mais qualidade de vida para os suzanenses. Gratidão pela emenda que será muito útil para nossa população”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.