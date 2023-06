Saúde divulga balanço sobre 'Expresso Mulher' e Dia D de vacinação

A Secretaria de Saúde de Suzano divulgou nesta segunda-feira (19/06) o balanço de mais uma edição do projeto “Expresso Mulher”, realizado no último sábado (17/06) na unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista. A iniciativa garantiu 92 atendimentos especializados ao público feminino que abrangeu 36 exames de ultrassonografias transvaginais e 56 coletas de papanicolau, um dos principais meios para o rastreamento do câncer do colo de útero, que foi realizada sem a necessidade prévia de agendamento.

Na ocasião, o atendimento foi estendido às Unidades de Saúde da Família (USFs) Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil, distrito de Palmeiras, e Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim, compreendendo 71 consultas de rotina e demais solicitações relacionadas à saúde da mulher, totalizando 163 atendimentos no geral.

Na visão do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, a coleta de papanicolau é essencial para o bem-estar feminino. “Além de ser fundamental para detecção do câncer de colo de útero, este exame indica demais doenças e infecções que precisam de tratamento. O descobrimento desta doença, ainda em fase inicial, pode representar uma chance muito grande de cura, por isso, promover essas ações contribui com as moradoras de Suzano para iniciar o tratamento o mais cedo possível”, disse Ishi.

Vacinação

Ainda no sábado também foi executado o Dia D de Vacinação, que teve como objetivo introduzir ou complementar as doses de imunizantes incluídas no calendário nacional de vacinação. A ação garantiu a aplicação de 1.170 doses contra o vírus causador da gripe, o Influenza, além de 951 doses da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19), e de outras 344 doses que compõem o esquema básico de vacinação, aplicadas na ESF do Jardim Revista, e em outros cinco pontos.

A ação também foi efetuada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Tabamarajoara; Stelina Maria Barbosa, no Miguel Badra; e Prefeito Alberto Nunes Martins - CSII, no centro; além das USFs da Vila Amorim e do Jardim Brasil.

Por sua vez, as atividades de imunização casa a casa registraram, até esta segunda-feira (19/06), 4.679 residências visitadas, 2.582 doses administradas e 1.821 pessoas vacinadas em todas as regiões do município. Os bairros que receberam o serviço de busca ativa recentemente foram Jardim Imperador e Monte Cristo, durante ação promovida em 3 de junho. De acordo com a pasta, a previsão é de que a próxima seja realizada neste sábado (24/06), no Jardim Colorado. A iniciativa busca oferecer à população suzanense proteção contra doenças como, sarampo, caxumba, rubéola, Covid-19, tétano, meningite, entre outras.

Na visão do coordenador de Vigilância Epidemiológica, José Landim, é fundamental que o esquema vacinal esteja completo. “Quanto mais cedo a vacinação começar, por exemplo, na infância, menores serão as chances de doenças e complicações. Sem dúvida será um dia de muito trabalho e convoco a todos para cuidar da saúde”, destacou.

Outras ações

Ainda no sábado passado, a Coordenação de Controle de Zoonoses, em conjunto com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), executou a ação “Visita a Imóveis” para prevenção contra a dengue, que visa orientar a população sobre a doença, bem como as maneiras de impedir o surgimento de criadouros do mosquito Aedes aegypti, que também é responsável por transmitir o zika vírus e a febre chikungunya. Ao todo, 1.576 residências foram checadas nas ruas do bairro Vila Amorim, entre 8 e 17 horas.

De forma geral, a iniciativa conscientiza os cidadãos dos riscos que a doença traz, além de explicar os sintomas, métodos de identificação do agente transmissor da enfermidade e formas para evitar a contaminação.

De acordo com a coordenadora do setor de Controle de Zoonoses, Priscila Arap, a atividade contribui na prevenção e proliferação dos focos do Aedes aegypti. “Buscamos conscientizar a população sobre a importância da participação de todos no combate à dengue, para isso, é fundamental que os munícipes estejam devidamente informados sobre esta enfermidade que ameaça a saúde coletiva. Durante as ações, nossos agentes buscam informar acerca de maneiras de combater o mosquito, como, eliminar água armazenada em vasos de planta, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e manutenção e, até mesmo, pequenos recipientes como tampas de garrafas”, pontuou.