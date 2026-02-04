Saúde divulga calendário de ações para o 'Fevereiro Laranja'

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o calendário de atividades que serão realizadas nas Unidades de Saúde da Família (USFs) em alusão ao “Fevereiro Laranja”, campanha voltada à conscientização sobre a leucemia e ao fortalecimento de ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Ao longo do mês, os postos, administrados pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), vão promover palestras, orientações, grupos educativos e oferta de testes rápidos, ampliando o acesso à informação e ao cuidado, com foco especial também no público adolescente.

A programação contempla abordagens sobre diagnóstico precoce da leucemia, incentivo à doação de medula óssea, saúde sexual e reprodutiva, prevenção da gravidez na adolescência e reforço das medidas de proteção durante o período de carnaval. As atividades serão conduzidas por equipes multiprofissionais, com participação de enfermeiros, médicos, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas e agentes comunitários de saúde.

De acordo com o secretário Diego Ferreira, a mobilização busca aproximar ainda mais os serviços da população. “O ‘Fevereiro Laranja’ é um momento estratégico para falarmos sobre a importância do diagnóstico precoce da leucemia, mas também para ampliar o diálogo sobre ISTs e saúde dos adolescentes. Estamos levando informação de qualidade e serviços para dentro das unidades e dos territórios, reforçando a prevenção e o cuidado contínuo”, destacou.

A programação será iniciada nesta sexta-feira (06/02), às 14 horas, na USF Antônio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê, com o Grupo de Adolescentes da associação de moradores do bairro. O tema será "Gravidez na Adolescência". Trata-se de uma ação educativa com abordagem sobre saúde sexual e reprodutiva, prevenção de gravidez não planejada, autocuidado e fortalecimento de vínculos. A atividade será conduzida pela Psicóloga Juliana Figueiredo, juntamente com as equipes de Enfermagem, Odontologia e Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) da unidade.

No total, as 12 USFs administradas pelo INTS vão promover atividades em alusão ao Fevereiro Laranja (veja a programação completa abaixo). A lista de unidades e endereços pode ser obtida no link bit.ly/unidadessaudesuzano.

“Quando orientamos sobre leucemia, ISTs e saúde dos adolescentes, estamos dando às pessoas a chance de procurar ajuda no momento certo e de fazer escolhas mais seguras. Nosso objetivo é ir cada vez mais próximos da população, levando saúde para onde as pessoas estão”, finalizou o secretário Diego Ferreira.

Calendário de Ações - Fevereiro Laranja

Grupo de adolescentes - Gravidez na Adolescência

Local: USF Jardim Maitê

Dia e horário: 6 - 14 horas

Conscientização sobre leucemia, ISTs e grupo de adolescentes

Local: USF Vila Fátima

Dia 7 - às 9 horas

Palestra sobre doação de medula óssea e gravidez na adolescência

Local: USF Dr. Eduardo Nakamura

Dia 7 - às 9 horas

Leucemia e prevenção a ISTs (Carnaval)

Local: USF Jardim Suzanópolis

Dia 9 - às 8 horas

Carnaval seguro - prevenção das ISTs e teste rápido

Local: Recanto São José

Dia 9 - às 9h30

Aconselhamento sobre ISTs

Local: USF Jardim Brasil

Dia 10 - às 14 horas

Conscientização sobre leucemia e prevenção das ISTs

Local: USF Jardim Revista

Dia 11 - às 8h30

Conscientização sobre leucemia, ISTs e testes rápidos

Local: USF Jardim Maitê

Dia 11 - às 10 horas

Conscientização sobre leucemia e ISTs

Local: USF Jardim Europa

Dia 12 - às 9 horas

Orientação sobre leucemia, ISTs e gravidez na adolescência

Local: USF Vila Amorim

Dia 13 - às 9 horas

Grupo de adolescentes

Local: USF Jardim Revista

Dia 19 - às 14 horas

Leucemia e prevenção a ISTs (Carnaval)

Local: USF Jardim São José

Dia 20 - às 9 horas

Conscientização sobre leucemia

Local: USF Jardim Brasil

Dia 24 - às 11 horas

Gravidez na adolescência

Local: USF Jardim São José

Dia 25 - às 14 horas

Conscientização sobre leucemia e aconselhamento sobre ISTs

Local: USF Jardim Ikeda

Dia 26 - às 13 horas

Conscientização sobre leucemia e ISTs

Local: USF Jardim do Lago

Dia 27 - às 9 horas