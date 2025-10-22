Saúde, Educação e Saspe iniciam 2ª fase do 'Programa da Boa Visão'

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta terça-feira (21/10) a segunda fase do “Programa da Boa Visão”, uma das maiores ações integradas de saúde ocular voltadas à rede de ensino do município. A nova etapa marca o início dos exames oftalmológicos completos, realizados nas dependências do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), em uma força-tarefa que atenderá oito mil crianças de 5 a 8 anos de idade, previamente selecionadas entre 27 mil alunos pré-testados nas escolas municipais, estaduais e do Serviço Social da Indústria (Sesi).

Com o objetivo de garantir mais qualidade de vida e aprendizado às crianças, o programa, que tem o lema “Cuidar dos olhos é cuidar do futuro”, é uma parceria entre as Secretarias de Saúde e de Educação de Suzano, o Fundo Social de Solidariedade e o Saspe, e dá continuidade ao trabalho iniciado ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. Nesta nova fase, os atendimentos contam com uma média de 250 consultas diárias, contemplando os casos indicados nos pré-testes realizados nas unidades escolares.

A secretária de Educação, Renata Priscila, destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento pedagógico dos alunos. “O aprendizado está diretamente ligado à capacidade de enxergar bem. Quando uma criança tem dificuldade visual e não é diagnosticada, isso impacta todo o seu processo educacional. Por isso, o ‘Programa da Boa Visão’ é uma ação essencial que une saúde e educação em prol do futuro das nossas crianças. É gratificante ver esse cuidado sendo ampliado e fortalecido a cada etapa", avaliou.

Durante os atendimentos, as crianças passam por exames detalhados, com encaminhamento para tratamento e confecção gratuita dos óculos, quando necessário. O processo é acompanhado pelas equipes da prefeitura e pelos setores de regulação da Secretaria de Saúde, garantindo agilidade e atenção em cada caso.

A primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, ressaltou a emoção de ver o espaço transformado em um centro de cuidado e acolhimento. “Ver o Saspe se transformar em um ambiente que cuida das nossas crianças é motivo de muita alegria. Estamos acolhendo cada pequeno com carinho, garantindo que todos tenham acesso a um atendimento de qualidade. Cuidar da saúde ocular é cuidar do futuro, e esse programa reflete o compromisso da nossa cidade em promover dignidade, oportunidades e bem-estar desde a infância”, disse.

O prefeito Pedro Ishi reforçou que o programa é um símbolo do trabalho conjunto entre as secretarias e do compromisso da administração em garantir igualdade de acesso à saúde e à educação. “O Boa Visão é um exemplo de política pública que dá certo porque nasce do trabalho em equipe e da sensibilidade de entender as necessidades reais da população. Estamos cuidando de quem mais importa: nossas crianças. A saúde ocular é fundamental para o aprendizado e para o desenvolvimento de cada aluno. É um orgulho dar continuidade a um projeto que transforma vidas e abre novos horizontes para o futuro de Suzano”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.