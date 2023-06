Saúde estende vacinação casa a casa e campanha contra a gripe

A Secretaria de Saúde de Suzano, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica, estenderá as campanhas de vacinação casa a casa e contra a gripe, nos postos de saúde, para as próximas semanas. A busca ativa, que vem promovendo visitas aos domicílios desde o início de março, seguirá com suas ações por mais dez sábados, a partir deste (03/06). Já a imunização contra o vírus causador da gripe, o Influenza, que se encerraria na última quarta-feira (31/05), será disponibilizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) até 30 de junho, ou enquanto durarem as doses. O balanço da vacinação casa a casa registrou até esta sexta-feira (02/06) 3.366 residências visitadas, 1.563 doses administradas e 1.121 pessoas vacinadas de todas as regiões da cidade, incluindo bairros como Parque Suzano, Jardim das Lavras, Vila Fátima, Jardim Alterópolis, Cidade Boa Vista, Jardim Revista, Jardim Margareth, Rio Abaixo, Caulim e Residencial Nova América. Neste sábado serão contemplados os moradores do Jardim Imperador e Jardim Monte Cristo.

O serviço de busca ativa visa oferecer proteção contra doenças como o novo coronavírus (Covid-19), poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite, pneumonia e febre amarela, conferindo orientação e aplicações das doses pendentes. Quanto à imunização contra a gripe, toda a população a partir dos seis meses de idade poderá receber a vacina nos 24 postos de saúde, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 16 horas. A lista completa das 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das 12 Unidades de Saúde da Família (USFs) está acessível no site suzano.sp.gov.br/web/saude/unidades-basicas-de-saude/lista-de-enderecos. Já foram vacinadas, até o momento, 41.448 pessoas dos grupos prioritários e 13.890 pessoas da população em geral.