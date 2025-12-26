Saúde fecha 2025 com mais de 8,9 milhões de ações realizadas

A Secretaria de Saúde de Suzano reafirmou o compromisso com o cuidado integral da população ao fechar 2025 com 8,9 milhões de ações realizadas. Entre os números registrados, podem ser citados os 768.174 procedimentos individualizados na Atenção Básica, 534.476 visitas domiciliares e territoriais e 245.293 ações na Atenção Especializada.

Neste ano, a pasta consolidou avanços significativos para a prevenção com a atuação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Saúde da Família (USFs), que foram responsáveis por 419.957 atendimentos pelos clínicos e enfermeiros, e mais 52.845 atendimentos odontológicos individuais.

Por outro lado, a oferta de serviços especializados reforçou o atendimento a públicos específicos. Neste sentido, foram registrados 68.549 procedimentos no Ambulatório Dr. Joracy Cruz; 3.323 no Ambulatório Municipal de Tuberculose; 28.433 na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia; 17.233 na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos; e 14.695 no Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA).

Na Rede de Urgência e Emergência (RUE), houve 1,4 milhão de procedimentos na Unidade de Pronto Atendimento(UPA) 24 horas do Jardim Revista; 1,3 milhão de procedimentos ambulatoriais no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS); 362,9 mil ações no Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras; e 16,9 mil atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O destaque para o setor laboratorial foi a marca de 1,78 milhão de exames realizados no Laboratório Municipal Maria Yolanda Miguel Cano Garcia.

A Rede de Atenção Psicossocial (Raps) ultrapassou os 30 mil atendimentos, sendo 6,3 mil no Caps Alumiar; 8,8 mil no Caps Devir; 4,4 mil no Caps Infantojuvenil; 8,4 mil no Caps Álcool e Drogas (AD) e 2,6 mil ações com o Consultório na Rua. Por sua vez, a Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS) promoveu 1.324 orientações em ações, garantiu a formação de 70 profissionais e monitorou 5.201 casos.

Entre as ações estratégicas destacadas no período, também está o fortalecimento da Rede Alyne, com 567 consultas pediátricas de alto risco, 623 inserções de implanon; 314 vasectomias; 578 avaliações psicossociais de planejamento familiar; e 264 laqueaduras.

Na Divisão de Controle de Zoonoses, o trabalho de combate à dengue contabilizou 7.244 imóveis atendidos para Avaliação de Densidade Larvária (ADL), com bloqueio em 306 imóveis. Para controle das demais doenças, 667 animais foram vacinados.

A gestão da saúde também apresentou números significativos na área de regulação, viabilizando mais de 181,8 mil agendamentos de consultas e exames por meio de diversos equipamentos de saúde, incluindo ambulatórios médicos de especialidades (AMEs), clínicas e hospitais parceiros.

Integrada ao trabalho da pasta, a Vigilância Sanitária promoveu 1.384 vistorias programadas, denunciadas e solicitadas de outros órgãos; e também instaurou 326 processos administrativos sanitários, além de efetivar licenciamento a 560 estabelecimentos.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, afirmou que os números revelam um trabalho focado no cuidado à população suzanense. “Estamos falando de um ano extremamente produtivo, com a marca de mais de 8,9 milhões de procedimentos realizados e uma rede cada vez mais qualificada. Investimos de forma responsável e técnica, priorizando o acesso à saúde com qualidade e com foco no bem-estar das pessoas. Seguimos avançando em todas as frentes, seja na atenção básica, nos exames de alta complexidade ou nas ações de promoção e prevenção”, reforçou.

Ao fazer uma avaliação do período, o prefeito Pedro Ishi celebrou os resultados alcançados e destacou o papel dos servidores da Saúde: “Estamos orgulhosos de tudo que foi feito até aqui. Nossos profissionais se dedicam com muito comprometimento, e os investimentos refletem diretamente na ponta, no cuidado que chega a cada morador. Vamos continuar fortalecendo o sistema, que foi aperfeiçoado na gestão do nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, e ampliando os serviços para garantir que todos tenham acesso à saúde com dignidade e respeito”, declarou o chefe do Executivo.