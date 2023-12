Saúde garante 7,8 mil agendamentos de exames em unidade móvel no Max Feffer

A Secretaria de Saúde de Suzano garantiu o agendamento para 7.839 exames no centro móvel de diagnóstico por imagem no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) desde que foi instalado, em 20 de setembro. Até o fim deste mês, foram agendadas para a unidade 670 exames de espirometria, 2.472 marcações de radiografia e 4.697 ultrassonografias (USG), sendo 587 com doppler.

Os pacientes são encaminhados para a estrutura a partir das consultas realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), conforme necessidades apontadas pelos médicos, e são direcionados pelo setor de Regulação, que administra o fluxo de exames da pasta. A unidade do Max Feffer garante uma alternativa aos serviços que são realizados no Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz, no Pronto-Atendimento (PA) de Palmeiras, na Santa Casa de Misericórdia de Suzano e, também, para os casos que são direcionados às unidades de saúde de Mogi das Cruzes sob responsabilidade do governo estadual.

Para acelerar o fluxo de atendimentos, foi viabilizada a possibilidade de um outro local que pudesse permitir a redução das filas para a realização de exames. No caso da espirometria, houve uma queda significativa de pendências, com a marcação de praticamente todos os pacientes que estavam à espera do serviço. O procedimento não invasivo mede a quantidade de ar nos pulmões ao inspirar e expirar, bem como a velocidade com que esse processo é realizado, sendo muito solicitado no diagnóstico de alergias e doenças respiratórias. A espirometria serve para verificar alterações ventilatórias e auxilia no atendimento aos pacientes com dificuldade para respirar.

A intensificação do serviço também já havia sido realizada em outubro do ano passado. Na ocasião, o município promoveu um mutirão de exames de espirometria no próprio Ambulatório de Especialidades para diagnosticar a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), como asma e bronquite. A força-tarefa ocorreu por meio do Programa AbraçAR, da companhia farmacêutica Boehringer Ingelheim, fruto da parceria com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

O centro móvel de diagnóstico por imagem do Parque Max Feffer também realizou no mês passado cerca de 200 exames de ultrassonografia visando à prevenção do câncer de próstata, como parte das ações relacionadas à campanha “Novembro Azul”, que chama atenção para o tema.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, destacou a importância estratégica da unidade. “O serviço tem garantido um apoio muito importante para que consigamos atender com a agilidade os pacientes que precisam dos exames solicitados na rede municipal. Estamos utilizando o espaço para promover a assistência aos munícipes em vários serviços, reforçando também os cuidados referentes à prevenção ao câncer de próstata, que é o tema do mês”, ressaltou Ishi.

O espaço também foi elogiado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi. “Promovendo a descentralização dos exames, conseguimos agilizar ainda mais a realização destes procedimentos que ajudam a fechar um diagnóstico, o que permite aos pacientes iniciar o quanto antes o tratamento necessário”, destacou o chefe do Poder Executivo.