Saúde garante ações de conscientização sobre o uso de álcool e drogas

A Secretaria de Saúde de Suzano garantirá ações de conscientização sobre o uso de álcool e outras drogas nesta segunda quinzena de fevereiro com o objetivo de reforçar a campanha “Fevereiro Vermelho”, dedicada à conscientização sobre o tema. Serão realizadas palestras em unidades da Atenção Básica e uma atividade especial no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita).

Na data mais simbólica para a campanha, 20 de fevereiro (quinta-feira), que é o “Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo”, as orientações ocorrerão em quatro postos: Unidade de Saúde da Família (USF) Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista, às 8 horas; USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis, às 8h30; USF Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo, às 13 horas; e USF Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José, às 14 horas.

Um dia depois, na sexta-feira (21/02), as orientações ocorrerão às 9 horas, na USF Antonio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê. Já na última semana do mês, a mesma atividade será realizada na USF Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda, terça-feira (25/02), às 10 horas; na USF Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim, quarta-feira (26/02), às 10 horas; na USF Jardim do Lago, no Recanto Ouro Fino, na quinta-feira (27/02), às 9 horas; e na USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima, sexta-feira (28/02), às 9 horas.

A programação no Caps AD Vita (rua Dr. Deodato Wertheimer, 33 - Vila Costa) também contemplará o “Dia D” da campanha, 20 de fevereiro. Nesta data, será realizada uma palestra com os enfermeiros Jowadson da Silva Pires e Sandra Maria de Almeida, com o tema “Viva a vida com segurança e prazer”, e outra intitulada “Não é Não”, conduzida pela assistente social Juliana Rodrigues e pela psicóloga Rosana Kikuchi.

Nesta unidade, ainda serão proporcionadas atividades lúdicas, com karaokê e apresentação musical. As atividades especiais serão finalizadas em 28 de fevereiro, quando ocorrerá roda de viola e festa para os aniversariantes do mês.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou o trabalho das equipes para proporcionar as orientações necessárias sobre o tema. “Poderemos mostrar como é importante discutir o assunto e reforçar as informações que devem ser passadas para os munícipes. A conscientização sobre o uso de álcool e outras drogas é fundamental para que todos possam preservar a saúde e conduzir suas vidas da melhor maneira possível”, ressaltou.

Os endereços e telefones de todas as unidades podem ser conferidos por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.