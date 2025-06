Saúde garantirá vacinação contra a gripe neste sábado no Max Feffer

A Secretaria Municipal de Saúde reforçará a imunização contra a gripe (vírus Influenza) com uma ação especial neste sábado (14/06), entre 9 e 17 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Conforme tem ocorrido nas oportunidades anteriores, o objetivo é imunizar munícipes com mais de seis meses de idade, mediante apresentação de documento pessoal, comprovante de endereço e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Esta será a sexta semana seguida que a pasta se mobiliza para ofertar à população condições facilitadas para receber a vacina e garantir também a proteção de seus familiares. O atendimento extraordinário já foi proporcionado nas três regiões da cidade, em locais de grande circulação de pessoas. Somente aos sábados e domingos, foram imunizados 4.730 munícipes no período.

Esse número foi complementado com os 90 moradores que foram vacinados na ação especial mais recente, que foi realizada, nesta sexta-feira (13/06), na feira livre do bairro Jardim Casa Branca, organizada pela manhã na esquina das ruas Osvaldo de Oliveira Lima e Getúlio Moreira de Souza. Do total de doses aplicadas, quatro foram destinadas à faixa etária de seis meses a 5 anos; 66 para o público de 6 a 59 anos; e 20 para pessoas com mais de 60 anos.

No fim de semana passado, a Saúde vacinou 402 munícipes em duas ações especiais. O trabalho destinado à imunização da população aconteceu tanto no domingo (08/06), na feira realizada do Dona Benta, na região norte, quanto no sábado (07/06), na Escola Municipal Nizilda Alves de Godoy, na Fazenda Aya, bairro situado na região sul do município.

No mês de maio, houve vacinação no dia 31, com 293 doses aplicadas durante ação no Largo da Feira, no centro; nos dias 24 e 25, com aplicação de 2.612 doses durante mutirão no Suzano Shopping, localizado no bairro Parque Suzano; nos dias 17 e 18, com outras 1.410 doses no Supermercado Shibata, no Parque Suzano; e no dia 10 de maio, com mais 13 na ação da Fazenda Aya.

Vale ressaltar que, além das ocasiões especiais, as doses seguem sendo aplicadas nos 24 postos de saúde, nos dias e horários regulares, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 16 horas, com exceção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II, que funciona também no sábado, com horário estendido, de 8 às 18 horas. Os endereços e os telefones de todas as unidades podem ser visualizados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

O secretário Diego Ferreira frisou que essas atividades reforçam a imunização na cidade, pois facilitam o deslocamento dos moradores. “Sabemos que muitas pessoas não conseguem estar nos postos durante os dias úteis, por conta dos compromissos. Por isso, fazemos questão de organizar trabalhos especiais em dias e horários que possam atender as famílias. Estamos percorrendo os quatro cantos da cidade, para contemplar o maior número possível de moradores”, pontuou o titular da pasta da Saúde.