Saúde inicia aplicação da segunda dose da vacina bivalente contra Covid-19

A Secretaria de Saúde de Suzano, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica, iniciou a aplicação da segunda dose da vacina bivalente da Pfizer, que confere proteção contra cepas atualizadas do novo coronavírus (Covid-19). O público-alvo deste momento são as pessoas com 60 anos ou mais e os imunocomprometidos com 12 anos ou mais, que podem realizar a imunização em um dos 24 postos da rede municipal. É importante destacar que o intervalo entre 1ª e 2ª dose deve ser de, pelo menos, seis meses.

Os moradores têm a opção de se vacinar, sem necessidade de agendamento prévio, entre 8 e 16 horas, em uma das 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou numa das 12 Unidades de Saúde da Família (USFs), cujos endereços podem ser consultados no link bit.ly/EnderecosUBS. É necessário apresentar, no momento da vacinação, documento original com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço.

Quem puder receber a primeira dose da bivalente precisa ficar atento à última aplicação da monovalente contra a Covid-19, que deve ter sido administrada há, no mínimo, quatro meses. Os munícipes que estejam fora do público-alvo citado, mas que precisem completar seu esquema vacinal, com todas as doses da monovalente e com a primeira dose da bivalente, também podem comparecer às unidades de saúde para garantirem sua proteção.

Até esta sexta-feira (08/12), 66.625 munícipes receberam a primeira dose da vacina bivalente desde o início da campanha, no final de fevereiro, atendendo moradores acima dos 70 anos, pessoas que vivem e trabalham em instituições de longa permanência com 12 anos ou mais, imunocomprometidos com 12 anos ou mais e integrantes de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, também acima dos 12 anos. No início de março, os residentes de 60 anos ou mais também começaram a receber a aplicação. A partir da segunda quinzena deste mês, o imunizante passou a ser disponibilizado para grávidas e puérperas em abril para profissionais da Saúde e, no começo de maio, para pessoas com mais de 40 anos. No fim de maio, a bivalente passou a ser ofertada ao público com 18 anos ou mais.

O coordenador do setor de Vigilância Epidemiológica, José Landim, ressaltou que todos precisam fazer a sua parte para garantir a própria proteção e preservar a saúde do próximo. “É necessário ter consciência de que o esquema vacinal que foi feito até hoje, com as vacinas monovalentes e a primeira dose da bivalente, pode não ser suficiente para a proteção do público-alvo contra as variantes do coronavírus. Por isso, a recomendação é para que as pessoas cumpram essa nova etapa de imunização. Fazendo isso, evitamos a propagação das novas variantes e preservamos a saúde de todos”, orientou o coordenador.

O secretário Pedro Ishi alertou a população para a importância de comparecer às unidades e complementar a imunização com a nova vacina disponível. “Todos os suzanenses que fazem parte do público-alvo desta etapa devem se vacinar com esse novo imunizante, mesmo quem já tomou as doses anteriores. É fundamental a proteção contra as variantes do coronavírus, para que a Covid-19 não afete mais a saúde dos nossos munícipes, especialmente dos mais vulneráveis”, concluiu o chefe da pasta da Saúde.