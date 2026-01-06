Saúde inicia atendimentos da Carreta da Mamografia no Largo da Feira

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta terça-feira (06/01) os atendimentos da Carreta da Mamografia no Largo da Feira, que fica no cruzamento das ruas Benjamin Constant e Konoe Endo, na região central da cidade. O prefeito Pedro Ishi e o secretário Diego Ferreira visitaram a estrutura recém-chegada na cidade nesta segunda-feira (05/01).

A iniciativa integra o “Programa Mulheres de Peito”, do governo do Estado de São Paulo, em parceria com o município, e segue um modelo de atendimento já consolidado, garantindo acolhimento, agilidade e segurança às pacientes.

A estrutura móvel atenderá de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, por demanda espontânea, distribuindo 50 senhas. Aos sábados, o atendimento ocorre das 8 horas ao meio-dia, com 25 senhas. A carreta permanece em Suzano até o dia 17 de janeiro, oferecendo exames gratuitos e facilitando ainda mais o acesso ao serviço.

O atendimento é voltado principalmente às mulheres dentro das faixas etárias preconizadas pelo Ministério da Saúde. Pacientes entre 50 e 69 anos podem realizar o exame apenas com a apresentação do RG e do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Já as mulheres de 35 a 49 anos e aquelas acima de 70 anos devem apresentar, além do documento de identidade e do cartão SUS, um pedido médico emitido pela rede pública.

As imagens do exame são disponibilizadas à paciente no próprio dia, enquanto o laudo médico pode ser acessado em até 48 horas por meio de uma plataforma on-line. No momento do atendimento, cada mulher recebe um protocolo com login e senha para consulta do resultado, o que contribui para a agilidade no encaminhamento em casos que necessitem de acompanhamento ou tratamento especializado.

A Secretaria de Saúde também reforça orientações importantes para o dia do exame. As pacientes devem evitar o uso de desodorantes, cremes ou talcos na região das mamas e axilas, pois esses produtos podem interferir na qualidade das imagens. Sempre que possível, recomenda-se que a mamografia seja realizada entre o quinto e o décimo dia após o início da última menstruação. Mulheres que tenham realizado exames com contraste venoso devem aguardar pelo menos 48 horas antes do procedimento, enquanto gestantes e lactantes precisam de avaliação médica prévia.

Para o secretário Diego Ferreira, a presença da carreta representa mais um avanço no cuidado com a saúde da mulher em Suzano. “Estamos falando de um exame fundamental para a detecção precoce do câncer de mama, que salva vidas. Ao trazer a carreta para um ponto central da cidade, garantimos que mais mulheres tenham acesso rápido e gratuito à mamografia, sem burocracia e perto de casa. Quero agradecer ao presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, por nos auxiliar com a vinda deste equipamento ”, afirmou.

Ferreira também destacou que a ação segue um padrão já utilizado com sucesso em outras regiões do município, mantendo a mesma dinâmica de atendimento. “Esse modelo já demonstrou bons resultados, com grande adesão da população. Nosso compromisso é facilitar o acesso e conscientizar sobre a importância do cuidado preventivo, principalmente para aquelas que, por diversos motivos, acabam adiando a realização do exame”, completou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que a iniciativa reforça a política municipal de fortalecimento da saúde preventiva e do cuidado integral com a população. “A saúde da mulher é prioridade em nossa gestão. A Carreta da Mamografia simboliza o esforço conjunto para levar serviços essenciais até onde as pessoas estão, de forma organizada e eficiente. Investir em prevenção é investir em qualidade de vida. Aproveito para agradecer ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ao presidente da Alesp, André do Prado, por atender nosso pedido e disponibilizar a carreta para Suzano”, declarou o chefe do Executivo.