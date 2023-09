Saúde inicia campanha de multivacinação na próxima segunda-feira em Suzano

A Secretaria de Saúde de Suzano iniciará na próxima segunda-feira (02/10) uma campanha de multivacinação com o objetivo de atualizar a caderneta de crianças e adolescentes com idade até 14 anos. Serão oferecidos todos os imunizantes que compõem o calendário vacinal como poliomielite, gripe, sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, pneumonia, febre amarela, meningite, entre outras. A iniciativa ocorrerá em todos os postos de saúde até 31 de outubro.

Os interessados em participar devem comparecer à unidade de saúde mais próxima de sua residência e apresentar um documento original com foto, CPF, Cartão SUS e a carteirinha de vacinação. As equipes atenderão de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Vale destacar que durante esta ação especial o atendimento ao público geral será mantido.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, ressaltou que a iniciativa visa proteger e imunizar a população suzanense contra diversas doenças. “Uma das formas mais seguras e eficazes para prevenir qualquer enfermidade é manter a carteirinha de vacinação devidamente atualizada. Por esta razão, teremos uma força-tarefa para atender o máximo de pessoas possível, principalmente crianças e adolescentes. Peço que todos compareçam ao posto mais próximo e nos ajudem a aumentar ainda mais nossa rede de proteção”, afirmou.

Dia D

A Saúde suzanense realizará no sábado da semana que vem (07/10), no mesmo horário da campanha de multivacinação, um Dia D que ocorrerá em dez postos de saúde do município. Para esta ação serão contempladas somente as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Prefeito Alberto Nunes Martins - CSII (Centro), Adelzuita Ferreira dos Santos (Jardim Monte Cristo), João Olímpio Neto (Casa Branca), Alzira Pereira Mayer (Jardim Alterópolis), Octacílio de Carvalho Schiavi (Jardim Dona Benta) e Palmeiras. Já as Unidades de Saúde da Família (USFs) que prestaram o serviço são Marsal Lopes Rosa (Vila Amorim), Eduardo Nakamura (Miguel Badra Baixo), Manuel Evangelista Oliveira (Jardim São José) e Vereador Gregório Bonifácio da Silva (Vila Fátima).

A atividade ainda terá um posto itinerante que irá circular no distrito de Palmeiras, das 9 horas às 11h30, e das 13 às 16 horas. Os bairros e ruas ainda serão definidos. Além disso, a população terá à disposição dois postos volantes localizados no Jardim Margareth: no período da manhã a primeira unidade estará localizada no Condomínio Residencial Suzano, já na parte da tarde, o segundo estará no Condomínio Residencial Santa Cecília.