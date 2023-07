Saúde inicia 'Julho Amarelo' com ações contra hepatite

A Secretaria de Saúde de Suzano iniciou na última segunda-feira (03/07) as ações alusivas ao “Julho Amarelo”, mês dedicado à conscientização sobre as hepatites virais. A oferta de testagem para detecção da doença, que ocorre nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs), nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), é principalmente para os munícipes em situação de vulnerabilidade social, indivíduos em uso de substâncias psicoativas, pessoas trans e cidadãos acima de 40 anos que ainda não tenham sido testados para hepatite C, variante para qual ainda não existe vacina.

Já para o público em geral também estão sendo oferecidas vacinação contra a hepatite B e atividades para conscientizar e orientar a população acerca da prevenção contra a hepatite C, que incluem formas de evitar o compartilhamento de itens pessoais de higiene ou materiais perfurocortantes (agulhas, seringas, lâminas de barbear, bisturis, agulhas, entre outros). Também é enfatizada a importância da proteção nas relações sexuais, com a distribuição gratuita de preservativos internos e externos e gel lubrificante.

De acordo com o Ministério da Saúde, as hepatites virais atingem o fígado, podendo causar alterações leves, moderadas e até mesmo graves. Na maioria dos casos são infecções silenciosas, ou seja, se manifestam sem a apresentação de sintomas. Por esta razão, é importante manter a imunização em dia, bem como participar de ações de diagnóstico e prevenção.