Jornal Diário de Suzano - 05/12/2025
Cidades

Saúde inicia vacinação para gestantes contra bronquiolite em recém-nascidos neste sábado

Imunização começa pela UBS Prefeito Alberto Nunes Martins, o CS II, das 8 às 18 horas; basta apresentar RG, CPF, Cartão do SUS e caderneta de gestante para comprovação da idade gestacional

05 dezembro 2025 - 21h30Por da Reportagem Local
Saúde inicia vacinação para gestantes contra bronquiolite em recém-nascidos neste sábadoSaúde inicia vacinação para gestantes contra bronquiolite em recém-nascidos neste sábado - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde de Suzano inicia neste sábado (06/12) a vacinação de gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), responsável pela bronquiolite em recém-nascidos. A imunização será realizada inicialmente na Unidade Básica de Saúde Prefeito Alberto Nunes Martins (CS II), que funciona aos sábados, das 8 às 18 horas. Para receber a dose, é necessário apresentar RG, CPF, Cartão do SUS e caderneta de gestante para comprovação da idade gestacional.

A ação ocorre em alinhamento com o governo do Estado e com o Ministério da Saúde, que recebeu o novo imunobiológico nesta sexta-feira (05/12). Com a chegada das vacinas, Estados e municípios foram autorizados a iniciar imediatamente a aplicação, como forma de ampliar a proteção às gestantes a partir da 28ª semana e, consequentemente, reduzir os riscos de bronquiolite em recém-nascidos, sobretudo no período de maior circulação do vírus.

Em Suzano, a organização foi estruturada para garantir o início imediato da vacinação assim que as doses fossem entregues. Para o coordenador de Vigilância Epidemiológica da cidade, José Landim, a antecipação é estratégica. “O VSR é a principal causa de bronquiolite em bebês, e proteger as gestantes é uma forma eficaz de garantir que os recém-nascidos já tenham anticorpos ao nascer. Começar a vacinação no sábado demonstra nosso compromisso com a prevenção e com a saúde das crianças suzanenses”, destacou.

A partir de segunda-feira (08/12), a vacina será distribuída para todas as demais unidades da Atenção Básica, ampliando o acesso das gestantes em diferentes bairros da cidade. Os endereços podem ser acessados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS

A Secretaria de Saúde orienta que as gestantes procurem a vacinação assim que completarem 28 semanas de gestação e mantenham seus dados atualizados no sistema, garantindo agilidade no atendimento. A prefeitura também reforça que novas orientações serão divulgadas ao longo da semana, conforme a distribuição das doses avançar nas demais unidades.

O secretário de Saúde de Suzano, Diego Ferreira, reforçou a importância da adesão. “Estamos diante de uma oportunidade importante de ampliar a proteção dos nossos bebês. A bronquiolite causa internações e grande preocupação nas famílias, e essa vacina chega para salvar vidas. Organizamos nossa rede para iniciar a aplicação no primeiro dia possível e contamos com as gestantes para comparecerem à UBS neste sábado”, afirmou.

