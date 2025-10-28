Saúde intensifica cuidados com pacientes transportados em Suzano e para outras cidades

A Secretaria Municipal de Saúde está proporcionando mais um avanço no transporte sanitário em Suzano com a implementação de um protocolo voltado ao reforço da segurança, da qualidade e da eficácia do atendimento que é prestado, não só aos pacientes conduzidos entre as unidades do município, como também para aqueles levados para equipamentos estaduais que estão localizados em outras cidades.

Para celebrar este avanço, o diretor do Transporte Sanitário, Mizael Rotta, e a coordenadora da Rede de Urgência e Emergência (RUE), Sheila Breda, organizaram uma atividade, em frente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, na última sexta-feira (24/10), para mostrar a magnitude da estrutura deste setor, que é responsável por 210 atendimentos em média por dia.

O trabalho conta com uma equipe de 25 motoristas, dez profissionais do setor de Enfermagem e quatro administrativos; além de uma frota que tem nove ambulâncias básicas, dez minivans e 19 micro-ônibus com serviço terceirizado, sendo quatro adaptados.

Por isso, a normatização se faz ainda mais necessária, já que definirá os procedimentos que deverão ser seguidos por eles para evitar qualquer tipo de acidente, a partir da correta estabilização do paciente e da observação do seu estado, com o manuseio seguro, para que o transporte seja realizado nas condições ideais, incluindo a definição de veículos, equipes e equipamentos adequados.

Com isso, é garantida uniformidade para as ações, desde a solicitação até o desembarque, proporcionando que os pacientes recebam os cuidados com o mesmo padrão de excelência. O protocolo prevê o preparo das equipes para quaisquer situações que possam ocorrer durante o trajeto, já que o trabalho diário contempla pacientes que apresentam uma diversidade ampla de demandas.

O transporte sanitário é essencial para garantir os deslocamentos destinados aos pacientes que tratam de hemodiálise, oncologia, fisioterapia e demais procedimentos clínicos. Também são atendidos pacientes acamados e que precisam de consultas e exames nos serviços de Especialidades situados fora do município, definidos pelo Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp), antigo Cross.

Os veículos também contribuem com os deslocamentos internos, atendendo, por exemplo, pacientes que precisam se deslocar entre as unidades da RUE, como no trajeto entre o Pronto Atendimento de Palmeiras e o Hospital e Maternidade de Suzano, e no deslocamento entre os postos de saúde da Atenção Básica para a RUE, nos casos de necessidade.

Ainda vale destacar que as ambulâncias são ofertadas para os eventos gerais que são organizados na cidade e fica à disposição da população em dias de grande circulação de pessoas no Parque Municipal Max Feffer. Outro ponto que conta com esse apoio é o Centro de Atenção Psicossocial (Caps AD) especializado em álcool e drogas, que tem atendimento 24 horas por dia.

O diretor Mizael frisou que o setor tem uma importância estratégica para o município. “Estamos em contato permanente com todas as outras áreas da Saúde para garantir os atendimentos que são devidos. Por isso, esse protocolo fortalece nosso trabalho e proporciona mais qualidade no transporte que realizamos diariamente”, disse.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, afirmou que o protocolo do transporte sanitário realizado pelas ambulâncias reforça os cuidados que são prestados nas unidades do município. “Buscamos implementar as ações necessárias para manter o alto nível do nosso atendimento em todos os momentos em que os pacientes precisam dos nossos serviços. Com essa normatização, ampliaremos nossa capacidade de trazer mais bem-estar para a população”, declarou o titular da pasta.