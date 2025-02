Saúde intensifica orientações sobre a dengue com ação porta a porta

O Setor de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Suzano intensificou suas ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti. Uma equipe de 15 profissionais realizou nesta segunda-feira (17/02) uma ação porta a porta na rua Kaneji Kodama, no bairro Vila Figueira, com o objetivo de manter os índices de contaminação pela doença controlados.

Durante a atividade, foram distribuídos panfletos informativos aos moradores, que também receberam orientações sobre os riscos da doença e a importância de evitar água parada nas residências.

O período de maior proliferação do inseto ocorre entre o final do ano e meados de abril, devido às condições climáticas favoráveis à reprodução do mosquito. Apesar disso, Suzano conseguiu uma redução significativa de 96% no número de casos de dengue até o momento, em comparação com 2024.

No início do ano passado, até a segunda quinzena de fevereiro, foram registrados 703 casos, enquanto em 2025 foram apenas 13, distribuídos em diferentes pontos da cidade, ao contrário do ano anterior, quando houve concentração em áreas específicas.

A diretora do Setor de Controle de Zoonoses, Priscila Jane Arap, destacou a relevância das ações domiciliares. “É fundamental conscientizar a população, pois 75% dos criadouros do Aedes aegypti são encontrados dentro das residências”. pontuou. Além disso, a plataforma GeoSuzano tem auxiliado no mapeamento e monitoramento dos casos, permitindo ações mais direcionadas e eficazes.

O secretário Diego Ferreira ressaltou a importância da continuidade dessas estratégias. “Nossa meta é dar prosseguimento às ações que estamos realizando para que no próximo ano possamos ter um cenário ainda mais controlado em relação à dengue”, destacou.

A prevenção continua sendo a principal arma contra a doença. Medidas simples como eliminar recipientes que acumulam água, lavar regularmente os pratinhos de plantas e vasilhas de animais, são essenciais para impedir a proliferação do mosquito.

As ações da dengue também incluem inspeções em pontos estratégicos a cada 15 dias, incluindo vistorias que foram realizadas no início de fevereiro para busca de focos do mosquito nos dois cemitérios municipais, o São Sebastião, no bairro Sítio São José, e o São João Batista, no Parque Alvorada. “A colaboração de toda a cidade é imprescindível para manter Suzano livre da dengue. Temos dados controlados e queremos mantê-los assim", finalizou Ferreira.