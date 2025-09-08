'Saúde Itinerante' bate recorde de consultas médicas no ano na Fazenda Aya

O projeto “Saúde Itinerante”, conduzido pela Prefeitura de Suzano, bateu o recorde de consultas médicas no ano com a edição de setembro, que foi realizada no último sábado (06/09). O atendimento relacionado a esse serviço alcançou 99 moradores na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, que superou as marcas registradas anteriormente: 76 em junho, 75 em abril, 68 em julho, 66 em janeiro, 61 em agosto, 58 em março, 51 em fevereiro e 48 em maio.

Na atividade mais recente, foram contabilizados ao todo 403 atendimentos. Além das 99 consultas médicas, ainda houve 64 aferições de pressão arterial, 64 aferições de glicose, 40 avaliações odontológicas, 12 coletas de exames laboratoriais, 81 procedimentos de auriculoterapia, duas palestras de Educação em Saúde, 18 solicitações de exames laboratoriais, dez coletas de exames de papanicolau e 13 aplicações de vacina.

A ação se integrou ao trabalho que vem sendo desenvolvido neste endereço desde agosto de 2024, com o objetivo de reforçar os serviços multiprofissionais em saúde e a assistência médica desta região de Suzano. Desde então, já foram realizados 4.494 atendimentos.

Neste ano, a “Saúde Itinerante” tem visitado o local sempre uma vez por mês. Em 2 de agosto, foram realizadas 222 ações; em 5 de julho, houve 335 atendimentos; em 7 de junho, foram proporcionadas 386 ações; em 10 de maio, houve 219 procedimentos no local; no dia 12 abril, 339 atendimentos foram contabilizados; em 8 de março, houve 243 procedimentos; no dia 8 de fevereiro, o trabalho somou 241 ações; e em 4 de janeiro 405 serviços iniciaram o ciclo de atendimentos em 2025.

O reforço da assistência nesta localidade tem sido proporcionado pelo acompanhamento de médicos generalistas e profissionais de Psicologia, Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos munícipes não só da Fazenda Aya, mas também de outros bairros do entorno, como Cidade Edson, Vila Aparecida e Chácara Estância Paulista.

O secretário Diego Ferreira destacou o recorde de consultas médicas desta edição. “O número representa o alcance desse projeto, que tem melhorado a qualidade de vida dos moradores da região. Estamos reforçando os atendimentos direcionados para este público, sempre no mesmo local e de maneira regular. Com as ações que são realizadas, garantimos uma cobertura mais ampla dos serviços de Saúde com os cuidados devidos, a partir das consultas e dos outros procedimentos”, ressaltou o titular da pasta.