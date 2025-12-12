Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 12/12/2025
Cidades

'Saúde Itinerante' chega a 3,7 mil atendimentos após última ação de 2025 na Fazenda Aya

Secretaria cumpriu um ano inteiro de atividades na Escola Municipal Professora Nizilda Alves Godoy, sempre uma vez ao mês, reforçando os cuidados com a população desta localidade

12 dezembro 2025 - 19h00Por da Reportagem Local
'Saúde Itinerante' chega a 3,7 mil atendimentos após última ação de 2025 na Fazenda Aya'Saúde Itinerante' chega a 3,7 mil atendimentos após última ação de 2025 na Fazenda Aya - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O projeto “Saúde Itinerante”, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, encerrou o ciclo de atividades em 2025 registrando 3,79 mil atendimentos. A marca foi alcançada com a 12ª ação na Escola Municipal Professora Nizilda Alves Godoy, no bairro Fazenda Aya, que foi realizada nesta quinta-feira (11/12).

O último trabalho do ano nesta localidade contabilizou 310 ações, incluindo 87 consultas médicas, 69 aferições de pressão arterial, 69 aferições de glicose, 18 avaliações odontológicas, 38 procedimentos de auriculoterapia, duas palestras de Educação em Saúde, 19 solicitações de exames laboratoriais, quatro testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e quatro aplicações de vacina.

O projeto já havia proporcionado 322 atendimentos em novembro; 365 em outubro; 403 em setembro; 222 serviços em agosto; 335 em julho; 386 ações em junho; 219 em maio; 339 em abril; 243 em março; 241 em fevereiro; e 405 em janeiro.

O reforço da assistência nesta localidade tem sido proporcionado pelo acompanhamento de médicos generalistas e profissionais de Psicologia, Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos munícipes não só da Fazenda Aya, mas também de outros bairros do entorno, como Cidade Edson, Vila Aparecida e Chácara Estância Paulista.

Assim, desde agosto do ano passado, os moradores dessas localidades sabem que podem contar com as ações conduzidas pela administração municipal para facilitar o acesso aos serviços de Saúde, especialmente aos sábados, o que dá oportunidade para quem não pode frequentar os postos da Atenção Básica nos dias úteis.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou o impacto positivo desta iniciativa. “O projeto tem melhorado a qualidade de vida dos moradores da região. Temos reforçado os atendimentos com esta iniciativa, que tem chegado no mesmo local e de maneira regular. Nossas equipes estão dando a assistência necessária ao aproximar os serviços de Saúde da população, garantindo os cuidados devidos com as consultas e os procedimentos”, ressaltou o titular da pasta.

