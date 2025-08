'Saúde Itinerante' completa um ano com nova ação neste sábado na Fazenda Aya

O projeto “Saúde Itinerante”, desenvolvido pela Secretaria de Saúde de Suzano, celebra um ano de trabalho neste sábado (02/08), quando será realizado mais uma ação na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy (estrada Fazenda Viaduto, 6.000), na Fazenda Aya, entre 8 e 16 horas.

Desde agosto de 2024, quando o serviço foi implementado, já foram registrados 3.869 atendimentos durante as 13 datas reservadas para a atividade, que estão contribuindo para o reforço da assistência médica nesta localidade. Como de costume, os serviços que serão proporcionados no próximo fim de semana contemplarão consultas médicas, avaliações odontológicas, aplicação de vacina contra a gripe, procedimentos de auriculoterapia, entrega de resultados de exames, aferição de pressão arterial e de glicose e também atendimento de uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta. Para receber os referidos cuidados, os munícipes precisarão apresentar documento pessoal, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na última edição, realizada no primeiro sábado de julho (05/07), a iniciativa superou a marca de 2 mil atendimentos em 2025 com 335 serviços realizados nesta oportunidade, incluindo 68 consultas médicas, 51 aferições de pressão arterial, 51 aferições de glicose, 48 avaliações odontológicas, sete coletas para exames laboratoriais, 48 procedimentos de auriculoterapia, duas palestras de Educação em Saúde, 37 solicitações de exames laboratoriais e 23 doses de vacina contra a gripe (Influenza).

Neste ano, a “Saúde Itinerante” tem visitado o local sempre uma vez por mês. No dia 7 de junho, foram realizadas 386 ações. Em 10 de maio, houve 219 serviços no local; no dia 12 abril, 339 atendimentos foram contabilizados; em 8 de março, houve 243 procedimentos; no dia 8 de fevereiro, o trabalho somou 241 ações; e em 4 de janeiro, 405 serviços iniciaram o ciclo de atendimentos no ano.