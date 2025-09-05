'Saúde Itinerante' contemplará população da Fazenda Aya com dez serviços neste sábado

O projeto conduzido pela Prefeitura de Suzano “Saúde Itinerante” levará dez serviços para a população da Fazenda Aya neste sábado (06/09). A nona ação do ano ocorrerá mais uma vez na Escola Municipal Profª Nizilda Alves Godoy, localizada na estrada Fazenda Viaduto, 6.000, onde os munícipes terão oportunidade de receber os cuidados das equipes assistenciais entre 8 e 16 horas.

Os moradores terão acesso a um conjunto de ações que incluem consultas médicas, entrega de resultado de exames, coleta de exames laboratoriais, coleta de exame papanicolau, aferição de pressão arterial, aferição de glicose e avaliações odontológicas, assim como procedimentos de auriculoterapia, vacinação contra a gripe para todos os munícipes com mais de seis meses e atendimento proporcionado por uma equipe multidisciplinar, composta por psicóloga, nutricionista e fisioterapeuta.

A atividade deste sábado se integra ao trabalho que vem sendo desenvolvido neste endereço desde agosto de 2024, com o objetivo de reforçar a assistência médica nesta região de Suzano. Desde então, já foram realizados 4.091 atendimentos.

Na atividade mais recente, realizada no primeiro sábado de agosto (02/08), foram contabilizados 222 serviços, sendo 61 consultas médicas, 34 aferições de pressão arterial, 39 aferições de glicose, 16 avaliações odontológicas, 16 coletas de exames laboratoriais, 37 procedimentos de auriculoterapia, duas palestras sobre Educação em Saúde, 15 solicitações de exames laboratoriais e duas aplicações da vacina contra a gripe.

Neste ano, a “Saúde Itinerante” tem visitado o local sempre uma vez por mês. Em 5 de julho, foram realizados 335 serviços; em 7 de junho, foram proporcionadas 386 ações. Em 10 de maio, houve 219 procedimentos no local; no dia 12 abril, 339 atendimentos foram contabilizados; em 8 de março, houve 243 procedimentos; no dia 8 de fevereiro, o trabalho somou 241 ações; e em 4 de janeiro 405 serviços iniciaram o ciclo de atendimentos em 2025.

Já em 2024, foram registrados 1.701 atendimentos no segundo semestre, sendo 527 nas duas ações realizadas em agosto; 661 nas duas edições organizadas em setembro; 296 na de outubro; e 217 no trabalho desenvolvido em novembro.

O reforço da assistência nesta localidade tem sido proporcionado pelo acompanhamento de médicos generalistas e profissionais de Psicologia, Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos munícipes não só da Fazenda Aya, mas também de outros bairros do entorno, como Cidade Edson, Vila Aparecida e Chácara Estância Paulista.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou o impacto positivo desta iniciativa. “Superamos os quatro mil atendimentos direcionados para este público, sempre no mesmo local e de maneira regular. Nossas equipes estão dando a assistência necessária ao aproximar os serviços de Saúde da população, garantindo os cuidados devidos com as consultas e os procedimentos”, ressaltou o titular da pasta.