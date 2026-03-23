'Saúde Itinerante' na Fazenda Aya soma 347 atendimentos no fim de semana

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último sábado (21/03) mais uma edição do programa “Saúde Itinerante”, realizando 347 atendimentos na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya. A iniciativa reuniu uma série de serviços voltados à prevenção, diagnóstico e acompanhamento da população.

A ação contou com 88 consultas médicas, 65 aferições de pressão arterial e outras 65 de glicemia (dextro), além de 29 avaliações odontológicas e 29 atendimentos de auriculoterapia. A mobilização também incluiu 22 solicitações e 17 coletas de exames laboratoriais, sete exames de papanicolau e 13 aplicações de vacinas. Ainda foram registradas dez consultas de enfermagem e duas palestras educativas.

A coordenadora da Estratégia de Saúde da Família (ESF), Juliana Almeida, ressaltou a importância de levar o atendimento diretamente às comunidades mais afastadas. “Nosso objetivo é aproximar os serviços de saúde da população, garantindo acesso rápido e humanizado. A adesão dos moradores demonstra a confiança no trabalho das equipes e reforça a necessidade de mantermos ações itinerantes como essa”, afirmou.

A estrutura disponibilizada também contou com equipe multidisciplinar, incluindo profissionais de Psicologia, Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia, ampliando o alcance do atendimento e proporcionando um cuidado integral aos munícipes. A iniciativa é fruto da parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), que tem contribuído para fortalecer a atenção básica no município.

Para o secretário municipal de Saúde, William Harada, os números refletem a efetividade da estratégia adotada. “Os resultados mostram que estamos no caminho certo ao descentralizar os serviços e atender regiões mais distantes. A Fazenda Aya e bairros do entorno precisam dessa presença constante do poder público, e nossas equipes têm cumprido esse papel com excelência”, destacou.

Harada também enfatizou que a continuidade das ações depende da participação da população. “Quando a comunidade se mobiliza, conseguimos ampliar ainda mais o alcance dos atendimentos e garantir melhores resultados. Essa integração é fundamental para avançarmos na promoção da saúde em Suzano”, completou.