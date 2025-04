'Saúde Itinerante' realiza mais de 330 atendimentos na Fazenda Aya

A Secretaria de Saúde de Suzano promoveu mais uma edição do projeto “Saúde Itinerante”, realizado em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS). A iniciativa ocorreu das 8 às 16 horas na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, localizada na estrada Fazenda Viaduto, no bairro Fazenda Aya.

Durante o evento, realizado no último sábado (12/04), foram feitos 339 atendimentos entre procedimentos clínicos, preventivos e educativos. A população teve acesso a 75 consultas médicas, 15 odontológicas, 11 atendimentos de enfermagem, 57 aferições de pressão arterial e 57 de dextro (nível de glicemia), além da coleta de 12 exames laboratoriais, 12 solicitações de exames complementares, e 49 sessões de auriculoterapia - prática terapêutica que auxilia no alívio de dores e tensões.

O cuidado preventivo também esteve presente por meio da vacinação contra a gripe, administrada em 49 moradores, além da realização de duas palestras educativas com orientações sobre cuidados com a saúde e a importância da prevenção. As ações foram voltadas a pessoas de todas as idades.

O projeto “Saúde Itinerante” tem se consolidado como uma importante ferramenta para levar atendimento a regiões mais distantes, garantindo o direito à saúde de forma descentralizada. A presença da equipe multiprofissional no território reforça o vínculo com a comunidade e promove a atenção integral com foco na prevenção, diagnóstico e orientação.

Para o secretário Diego Ferreira, o projeto amplia o acesso da população aos serviços básicos e garante um atendimento mais próximo e efetivo. "Nosso objetivo é descentralizar o atendimento e estar cada vez mais próximos da população. A ‘Saúde Itinerante’ tem sido fundamental nesse processo, oferecendo um cuidado humanizado e acessível, com foco na prevenção e no bem-estar das famílias, especialmente em áreas mais afastadas do centro urbano”, afirmou o chefe da pasta.