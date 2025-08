'Saúde Itinerante' ultrapassa quatro mil atendimentos após última ação na Fazenda Aya

O projeto “Saúde Itinerante”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, ultrapassou os quatro mil atendimentos ofertados em um ano, após a ação realizada no último sábado (02/08) na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, localizada no bairro Fazenda Aya, que contou com a presença do vice-prefeito Said Raful.

A marca foi alcançada porque os 222 serviços registrados nesta oportunidade se somaram aos 3.869 que já tinham sido contabilizados nas 13 datas anteriores, sempre nos finais de semana. A iniciativa foi implementada em agosto de 2024 com o objetivo de reforçar a assistência médica nesta localidade de Suzano.

Na atividade mais recente, houve 61 consultas médicas, 34 aferições de pressão arterial, 39 aferições de glicose, 16 avaliações odontológicas, 16 coletas de exames laboratoriais, 37 procedimentos de auriculoterapia, duas palestras sobre Educação em Saúde, 15 solicitações de exames laboratoriais e duas aplicações da vacina contra a gripe.

Neste ano, a “Saúde Itinerante” tem visitado o local sempre uma vez por mês. Em 5 de julho, foram realizados 335 serviços; já em 7 de junho, foram proporcionadas 386 ações. No dia 10 de maio houve 219 procedimentos; por sua vez, em 12 abril, 339 atendimentos foram contabilizados; em 8 de março, houve 243 procedimentos; no dia 8 de fevereiro, o trabalho somou 241 ações; e, em 4 de janeiro, 405 serviços iniciaram o ciclo de atendimentos em 2025.

Já em 2024, foram registrados 1.701 atendimentos no segundo semestre, sendo 527 nas duas ações realizadas em agosto; 661 nas duas edições organizadas em setembro; 296 na de outubro; e 217 no trabalho desenvolvido em novembro.

O reforço da assistência nesta localidade tem sido proporcionado pelo acompanhamento de médicos generalistas e profissionais de Psicologia, Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos munícipes não só da Fazenda Aya, mas também de outros bairros do entorno, como Cidade Edson, Vila Aparecida e Chácara Estância Paulista. A iniciativa é uma alternativa para aqueles que têm dificuldades de acessar os serviços de saúde em dias e horários convencionais devido a distância ou horário de trabalho.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou o impacto positivo das ações. “O projeto tem melhorado a qualidade de vida dos moradores da região. Superamos os quatro mil atendimentos direcionados para este público, sempre no mesmo local e de maneira regular. Nossas equipes estão dando a assistência necessária ao aproximar os serviços de Saúde da população, garantindo os cuidados devidos com as consultas e os procedimentos”, ressaltou o titular da pasta.

O vice-prefeito afirmou que esse tipo de iniciativa amplia a capacidade de atuação da administração municipal. “Buscamos viabilizar as soluções mais adequadas a cada região da cidade, para que todos possam receber os atendimentos em Saúde. O aniversário de um ano deste projeto confirma o compromisso da prefeitura com a população. Por isso, fizemos questão de acompanhar esta atividade e parabenizar toda a equipe envolvida no trabalho”, declarou Said.