Saúde Mental promove ações do 'Janeiro Branco' para pessoas em situação de rua

As ações relacionadas à promoção de Saúde Mental alusivas à campanha “Janeiro Branco”, que estão sendo conduzidas pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), também estão alcançando pessoas em situação de rua. Rodas de conversas, palestras e interação social estão sendo realizadas no Centro Social Bom Samaritano (rua General José Galeti, 12 - Jardim Nazareth), na Casa de Passagem Madre Tereza (avenida Armando Salles de Oliveira, 645 - Parque Suzano), no Banheiro Vicentino (rua São Vicente de Paula, 51 - Parque Maria Helena) e nas Praças João Pessoa e Cidade das Flores, na região central.

O acolhimento faz parte do projeto de trabalho da equipe do “Consultório na Rua” e começou a ser realizado nos dias 17 e 18 de janeiro, porém, com atividades para esta quarta e quinta-feira (24 e 25/01), a partir das 7 horas, assim como em dia 31 de janeiro, a partir das 9 horas. Nos locais citados, estão sendo desenvolvidas dinâmicas em grupo, com balões que contém palavras-chaves para falar sobre emoções. Também estão sendo compartilhadas orientações sobre saúde e bem-estar, realizados atendimentos com auriculoterapia e reforçados os cuidados referentes à saúde mental com incentivo aos jogos interativos.

A programação complementa a oferta de serviços especiais que estão ocorrendo nos 24 postos de saúde da rede municipal. Alguns deles, como a Unidade Básica de Saúde (UBS) Palmeiras, contam com sala de espera humanizada, painel de humanização livre e mutirão de escutas em saúde mental. Esta última atividade também acontece neste sábado (27/01), das 8 às 15 horas.

A programação ainda prevê, na Unidade de Saúde da Família (USF) Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda, uma roda de conversa com o tema “Saúde Mental na Atualidade” nesta sexta-feira (26/01). No mesmo dia, a USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima, apresenta o “Cine Saúde Mental”, às 14 horas, com filmes que fazem referências e reflexões sobre o tema. As atividades desenvolvidas em cada unidade estão sendo divulgadas nos próprios locais, por meio de cartazes e anúncios.

A coordenadora do Raps, Dulce Ramos, afirmou que é fundamental alcançar todos os públicos com a proposta da campanha. “Além dos munícipes que frequentam as unidades de saúde, visamos ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços da prefeitura, ofertando, de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde para esse grupo populacional, que se encontra em condições de vulnerabilidade e com os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados”, explicou ela.

Já o secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ishi, ressaltou que a pasta incentiva as ações que buscam reforçar a prevenção e garantir assistência aos munícipes, tanto nos postos da rede municipal quanto nas ruas. “Nossas equipes estão se empenhando para cuidar da população nos quatro cantos da cidade. Sabemos da importância da Saúde Mental e, por isso, nos mobilizamos para garantir as orientações e os atendimentos necessários, contemplando também de maneira muito especial aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social”, enfatizou Ishi.