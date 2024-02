Saúde ofertará vacina contra a dengue em três polos neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde promove neste sábado (24/02) uma ação especial de prevenção à dengue para ofertar a vacina QDenga, desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda Pharma, em três polos na cidade. As crianças de 10 e 11 anos, público-alvo da campanha neste momento, poderão ser imunizadas das 8 às 16 horas no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Centro) e na Unidade de Saúde da Família (USF) Eduardo Nakamura (rua Mário Bochetti, 680 - Miguel Badra Baixo); já no estacionamento do Suzano Shopping, na entrada do Hipermercado D’avó (rua Sete de Setembro, 555 - Parque Suzano), a aplicação irá ocorrer das 13 às 16 horas.

Para aumentar a cobertura vacinal, a pasta também estenderá a campanha para semana que vem, a partir de segunda-feira (26/02), sempre entre 8 e 16 horas, em todos os 24 postos da rede municipal. Desde que as doses começaram a ser aplicadas em Suzano, na última terça-feira (20/02), até a manhã desta sexta-feira (23/02), foram imunizadas duas mil crianças. A meta é alcançar 8.409 pessoas dessa faixa etária.

Tanto na ação deste sábado quanto a que vai ocorrer na semana que vem, os pais ou responsáveis que forem acompanhar as crianças devem apresentar a carteira de vacinação dos pequenos, assim como um documento de identificação com foto e comprovante de residência. A vacinação ocorrerá em duas etapas, mas, para receber a segunda dose que ainda será enviada pelo Ministério da Saúde para completar o esquema vacinal, é preciso aguardar 90 dias.

O diretor-médico da Secretaria de Saúde de Suzano, Diego Ferreira, ressaltou que a ação visa atender aos munícipes que não puderam comparecer aos postos durante a semana. “Estamos buscando garantir as melhores condições para que a população possa aderir a essa campanha, que pretende preservar a saúde dos munícipes. Por isso, é muito importante que todos os residentes levem as crianças de 10 e 11 anos nos polos que serão disponibilizados neste sábado. O combate à dengue depende de todos nós. Quanto maior a cobertura vacinal, menor será a transmissão da doença”, destacou.

Já o secretário Pedro Ishi afirmou que a Saúde tem concentrado esforços para impedir o aumento do número de casos da enfermidade. “Estamos todos mobilizados para proteger a população. Contamos com novas tecnologias e com as vacinas para garantirmos a prevenção que se faz necessária. Por isso, convocamos a população para nos ajudar nessa missão, levando seus filhos e os documentos exigidos nos polos que serão instalados nessa ação especial e nos postos da rede municipal, a partir da semana que vem. Com a capacidade da nossa equipe e a adesão de todos, conseguiremos impedir o avanço dessa doença”, declarou o titular da pasta.