Saúde orienta que famílias aproveitem as férias para vacinar as crianças

Em meio às férias escolares, que se estendem durante todo o mês de janeiro e início de fevereiro, a Secretaria de Saúde de Suzano orienta aos familiares a aproveitar o período e atualizar a caderneta de vacinação das crianças. Considerando a baixa cobertura vacinal no país, doenças imunopreveníveis como sarampo, meningite, paralisia infantil e o novo coronavírus (Covid-19) estão oferecendo algum risco no momento, por isso, é fundamental que todos fiquem atentos e busquem a unidade de saúde mais próxima.

Os 24 postos da rede municipal, cujos locais podem ser conferidos no link bit.ly/EnderecosUBS, estão abertos de segunda a sexta-feira, entre 8 e 16 horas. Para receber as vacinas, os moradores devem apresentar um documento original com foto, CPF, Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a carteirinha de vacinação das crianças.

Além das enfermidades já citadas, há também imunização contra a poliomielite, gripe, caxumba, rubéola, HPV, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, pneumonia, rotavírus, febre amarela e ACWY, que garante cobertura ante as meningites e doenças causadas pela bactéria meningococo dos sorogrupos A, C, W e Y. Os dados da administração municipal revelam que as vacinas BCG, hepatite B em recém-nascidos com menos de 30 dias, rotavírus e a 1ª dose da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, já contam com uma adesão bastante satisfatória. O objetivo é garantir que a procura pelos outros imunizantes também seja intensificada nesse período.

No ano passado, houve um aumento expressivo da cobertura vacinal de crianças menores de 1 ano, que saiu de 75,8%, no início de 2022, para 93,8% em 2023. Este fato se deve às ações realizadas aos finais de semana pela Atenção Básica, incluindo três datas reservadas para o chamado “Dia D”, e por meio da vacinação casa a casa. A partir dessa iniciativa, houve uma mobilização da pasta para garantir a imunização nas residências durante 20 sábados, abrangendo todas as regiões do município.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin, o período de férias é uma excelente oportunidade para pais e responsáveis verificarem os imunizantes que precisam ser complementados. “Sem o esquema de vacinação completo, a criança não está protegida contra as doenças imunopreveníveis, que causam agravos à saúde, internações, sequelas e até óbitos”, frisou a diretora.

O secretário Pedro Ishi ressaltou que a pasta tem registrado avanços neste segmento graças ao trabalho dos setores de Vigilância Epidemiológica e da Atenção Básica com a participação da população. “Agradecemos a todos que compareceram às unidades de saúde para receberem as vacinas ao longo de 2023. A adesão dos moradores tem colaborado com as iniciativas relacionadas à prevenção de doenças, sendo assim, reforçamos com todos a importância de garantir, neste momento, a imunização das crianças em um dos 24 postos da rede municipal”, destacou Ishi.