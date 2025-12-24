Saúde orienta sobre importância de atualizar caderneta de vacinação neste fim de ano

A Secretaria Municipal de Saúde reforça junto à população a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada especialmente para esta época do ano. A orientação é ter cuidado com todas as doenças, mas há imunizantes que são especialmente recomendados àqueles que pretendem viajar para fora do País, como os que protegem contra febre amarela e sarampo.

Nesta reta final de 2025, os postos da Atenção Básica estarão vacinando na segunda e na terça-feira da semana que vem (29 e 30 de dezembro), das 8 às 16 horas. A Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins - o CSII (avenida Paulo Portela, 205 - Centro) ainda abrirá neste sábado (27/12), das 8 às 18 horas. Todos os endereços podem ser conferidos por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

O alerta se faz necessário, não só pela prevenção em si, mas também porque algumas nações exigem a vacina da febre amarela para entrada de turistas daqui em seu território, pois o Brasil é um país endêmico. Outro público que precisa ficar atento é quem vai para regiões de mata, como cidades do interior de São Paulo.

Quanto ao sarampo, vale destacar que há surtos ativos do vírus em alguns países, inclusive com circulação pelo Brasil, tornando-se imprescindível atualizar o imunizante SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola).

As vacinas contra febre amarela e SCR são administradas no tecido subcutâneo em doses de 0,5ml. Elas são de vírus vivo atenuado, sendo contraindicadas para pessoas com imunossupressão grave (câncer, HIV, corticoides altos e quimio/radioterapia).

No caso da vacina contra febre amarela, o médico deve avaliar o risco-benefício para as gestantes e idosos. Este imunizante é contraindicado para crianças menores de seis meses, mães que estão amamentando bebês com menos de seis meses e pessoas com doença febril em fase aguda.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, afirmou que o cuidado com a prevenção deve acontecer ao longo de todo o ano, mas deve ser redobrado nesta época. “É fundamental esta prevenção, especialmente com a febre amarela e o sarampo. Neste período, muitos munícipes costumam viajar para outras cidades, que podem ter um cenário epidemiológico diferente do que é apresentado em Suzano. Por isso, as vacinas são recomendadas”, declarou o titular da pasta.