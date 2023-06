Saúde presta contas do primeiro quadrimestre na Câmara

A Secretaria de Saúde de Suzano apresentou o balanço da pasta referente ao primeiro quadrimestre do ano em audiência pública realizada nesta terça-feira (30/05) na Câmara de Vereadores. O secretário Pedro Ishi, acompanhado de sua equipe, demonstrou os números referentes aos atendimentos nas diversas áreas de atuação, como a Rede de Urgência e Emergência (RUE), Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária.

Estiveram presentes na prestação de contas o presidente da Casa Legislativa, Joaquim Rosa, e os vereadores Artur Takayama; Lazario Nazare Pedro, o Lázaro de Jesus; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; e Marcos Antonio dos Santos, o Maizena.

Representaram a equipe da secretaria, além do chefe da pasta, a diretora da RUE, Cíntia Steffens Watanabe; a diretora jurídica,Tânia Mara Porfírio; a diretora de Planejamento, Silmara Pereira; o diretor de Atenção Especializada, André Moraes; o diretor da Vigilância Sanitária, Mauro Vaz; a coordenadora de controle de Zoonoses, Priscila Arap; a coordenadora de Compras, Valquíria Gonçalves; o diretor de Gestão da Qualidade de Dados, Sidnei Gomes da Cruz; e os diretores administrativos Mizael de Almeida e Margarida Mendes.

Durante a apresentação, foram reforçados os números referentes à estrutura de atendimento no município, que conta com 55 equipamentos de saúde, sendo 24 unidades de Atenção Básica, 20 unidades de especialidades e 11 unidades de urgência e emergência hospitalar, que juntos garantiram mais de dois milhões de procedimentos (2.130.428) nestes primeiros quatro meses, um recorde para os últimos sete anos. Desse quantitativo, 27% estão relacionados ao atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Saúde da Família (USFs), 34% em especialidades, e outros 33,9% na RUE.

Pelo setor de Regulação foram agendadas 15.264 consultas e 26.826 exames, ao passo que no laboratório de análises clínicas foram realizados 530.873 exames, com atendimento de mais de 40.211 mil pacientes. Quanto às atividades promovidas pela Saúde Mental do município, foram registrados quase quatro mil atendimentos individualizados multiprofissionais (3.969), mais de 2,5 mil atendimentos em Enfermagem (2.556), e mais de quatro mil consultas de psiquiatria (4.085).

Com relação ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), houve 3.056 envios de unidade de suporte básico e 430 envios a unidade de suporte avançado. Na Vigilância em Saúde foram realizadas 4.963 visitas a imóveis e pelo setor de Vigilância Sanitária, 367 visitas programadas foram promovidas. No setor de Vigilância Epidemiológica foram notificados 1.075 casos do novo coronavírus (Covid-19) e um quantitativo parecido de exames para diagnóstico de tuberculose (1.041). Em termos de imunização, 48.439 pessoas receberam vacinas de rotina nesse período, contando todos os públicos, e mais de 21.556 munícipes foram vacinados na campanha contra a Influenza, o vírus causador da gripe.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, ressaltou o trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe que integra a pasta. “São números muito expressivos, que comprovam a eficiência e a qualidade com que estão sendo assistidos os moradores de nossa cidade. Nossas equipes atuam inclusive nos finais de semana para chegar até a casa das pessoas, com o objetivo de garantir serviços de saúde e preservar o bem-estar de todos. O balanço revela uma gestão humana, que busca entender de que forma nós podemos promover os cuidados e proporcionar melhores condições de vida aos moradores”, avaliou Ishi.