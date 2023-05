Saúde prevê atividades do Dia da Luta Antimanicomial

A Secretaria Municipal de Saúde, em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial que ocorre nesta quinta-feira (18/05), promoverá o sarau “Livres em Todos os Lugares”, das 9 horas ao meio-dia, na Praça dos Expedicionários. Durante a atividade será realizado um diálogo com a população acerca da importância do cuidado com a saúde mental, além da distribuição de panfletos com informações a respeito do tema. Além disso, o grupo de teatro Contadores de Mentiras vai realizar uma apresentação de poemas com a mesma temática.

Vale destacar que outras iniciativas alusivas à data foram realizadas nos 24 postos de saúde da rede municipal durante a primeira quinzena do mês, utilizando como tema a “reforma psiquiátrica brasileira”, debatida por meio de rodas de conversa. A programação da pasta ainda prevê a realização de diversas outras atividades relacionadas à Luta Antimanicomial, como a exibição do filme “Encanto” no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Centro) no dia 25 de maio, às 14 horas. A animação norte-americana busca ensinar valores importantes sobre respeito, diálogo, e autoconfiança.

Já no dia 26, das 8h30 às 12h30, os usuários das quatro unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), vão participar da 1ª edição da “São SilCaps” no Parque Municipal Max Feffer (avenida Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). As atividades vão abordar corrida, caminhada e jogos de mesa. Finalizando o cronograma, em 2 de junho ocorrerá uma mostra de experiências exitosas da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), das 13 às 17 horas no Caps AD Vita.