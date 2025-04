Saúde de Suzano promove 1,38 milhão de procedimentos desde janeiro

A Secretaria Municipal de Saúde fechou os primeiros cem dias da gestão Pedro Ishi registrando 1,38 milhão de procedimentos, que foram proporcionados pelos serviços contabilizados nos setores de Especialidades (624,6 mil), Urgência e Emergência (398,6 mil); na área hospitalar (349 mil ) e na Atenção Básica (10,8 mil). Os números foram alcançados por conta do trabalho de rotina e por meio das ações especiais que foram organizadas aos sábados.

No período, ainda houve a aquisição de três novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do modelo Renault Master Grand Furgão, por meio de um investimento de R$ 867 mil, com recursos do Ministério da Saúde.

Em março, a pasta ultrapassou mil ações dedicadas à mulher após o segundo “Dia D” do mês, realizado no dia 22, tanto na Clínica da Família André Cano Garcia, no bairro Cidade Boa Vista, como na Unidade de Saúde da Família (USF) Vereador Gregório Bonifácio da Silva, no Parque Buenos Aires. As 749 atividades registradas nesses dois polos de atendimento se somaram aos 275 procedimentos contabilizados durante a mobilização especial que havia sido realizada em 8 de março, na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, no Parque Santa Rosa

Também no período, foi desenvolvido o projeto “Saúde Itinerante”, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), que esteve na Fazenda Aya em três sábados, contemplando os moradores com 889 procedimentos. Todas as visitas aconteceram na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, na Fazenda Viaduto.

Ainda no primeiro mês do ano, a pasta desenvolveu ações de valorização da saúde mental em doze unidades da rede municipal ao longo de todo esse período, visando fortalecer a campanha “Janeiro Branco”, que trabalha a conscientização sobre o tema junto à população. A programação contemplou sete Unidades de Saúde da Família (USFs), quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita) 24 horas, na Vila Costa, com atividades voltadas tanto para os pacientes quanto para os próprios funcionários.

Outra iniciativa de destaque nos cem dias foi a campanha contra a tuberculose, que alcançou 2.723 munícipes e realizou 495 exames entre 17 e 31 de março. O trabalho de busca ativa desenvolvido nos quatro cantos da cidade garantiu a identificação de 22 casos da doença, que foram devidamente cuidados com atendimento e orientações. O objetivo foi o diagnóstico precoce da enfermidade, por meio do exame de escarro.

Já no início deste mês de abril, Suzano acolheu 23 propostas durante a 10ª Conferência Municipal de Saúde que foi realizada na Escola Municipal Antônio Marques Figueira, no Jardim Santa Helena. As melhorias que serão levadas em consideração pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde para formulação de futuras políticas públicas foram alinhadas em meio à participação popular, com representantes dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que dialogaram com gestores e trabalhadores desta área.

O secretário Diego Ferreira destacou a abrangência dos serviços no período. “Nosso trabalho tem buscado ir além das atividades de rotina. Temos organizado ações especiais aos sábados e promovendo busca ativa em localidades distantes, dando mais oportunidade para os munícipes receberem o atendimento adequado. Pudemos dialogar com a população, durante a conferência e suas atividades preparatórias, para seguir promovendo um atendimento de excelência em Suzano”, ressaltou o titular da pasta.

Já o prefeito Pedro Ishi afirmou que a marca superior a um milhão de procedimentos revela a atuação expressiva da Saúde no município. “Fico muito satisfeito em ver que nossa pasta está suprindo a demanda da população com os atendimentos nos quatro cantos da cidade. Tivemos um destaque especial nos cuidados com as mulheres em março e com o projeto itinerante na Fazenda Aya. Nossa campanha contra a tuberculose também alcançou os resultados esperados e promovemos ações importantes durante a campanha de valorização da Saúde Mental, em janeiro. Estamos no caminho certo e seguiremos avançando para garantir cada vez mais serviços aos munícipes”, declarou o chefe do Executivo municipal.