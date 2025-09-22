Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 21/09/2025
Cidades

Saúde promove capacitação sobre atendimento de casos de emergência nos postos

Atividade no UniPiaget mobilizou 48 profissionais da Atenção Básica, que receberam orientações relacionadas a procedimentos de segurança do paciente

22 setembro 2025 - 19h30
Saúde promove capacitação sobre atendimento de casos de emergência nos postos - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Saúde de Suzano realizou na última semana uma capacitação para 48 profissionais da Atenção Básica sobre atendimento de casos de emergência nos postos da rede municipal. A atividade ocorreu no Centro Universitário Piaget (UniPiaget), no Parque Suzano, na quinta e na sexta-feira (18 e 19/09).

O objetivo das orientações, que foram promovidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com apoio da Educação Permanente em Saúde, foi reforçar junto a enfermeiros e técnicos de Enfermagem as medidas que possibilitam o atendimento para situações de crise, quando são necessários procedimentos específicos.

A iniciativa, desenvolvida em parceria entre os setores da Atenção Básica e da Rede de Urgência e Emergência (RUE), visa proporcionar ainda mais agilidade no momento do acionamento ao serviço de emergência, com utilização dos materiais e equipamentos de forma eficaz para maior segurança do paciente.

Por isso, foram discutidos durante a capacitação, conceitos de urgência e emergência, avaliação primária, suporte básico da vida, situações comuns em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), organização do ambiente e simulações. A metodologia de ensino contemplou exposição dialogada, discussão de casos e prática supervisionada.

O trabalho se integra ao conjunto de formações que está sendo proporcionada pelo setor de Educação Permanente, desde o início do ano, para qualificar 50 médicos clínicos e generalistas que atendem nas USFs e nas UBSs, com temáticas que incluem, entre outras, a relação médico-paciente, a utilização dos anti-hipertensivos na Saúde Básica e à eletrocardiografia básica.

O secretário Diego Ferreira destacou que a qualificação é fundamental para alinhar métodos e procedimentos em toda a rede municipal. “Buscamos garantir o suporte adequado para a população em todas as unidades de saúde da cidade. Os casos de emergência merecem um cuidado especial porque as decisões precisam ser tomadas de maneira ágil. Por isso, mantemos nossos profissionais preparados para acolher os munícipes”, ressaltou.
 

